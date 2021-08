Rectora de UV reprueba misoginia y homofobia de profesor

XALAPA, VER. - Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana (UV), reprobó las expresiones de un profesor de contaduría en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo y el aborto. La autoridad aseguró que no habrá cabida para la misoginia y la homofobia.

Lo anterior, en respuesta de ocho facultades que reprobaron la actitud del catedrático Mauricio Pavón durante una clase virtual. En dicho espacio vertió comentarios como "¿Pa qué carajo te embarazaste?, ¿Pa qué anduviste abriendo las piernas?, Te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en esas barbaridades".

Dichas frases fueron grabadas por los estudiantes de Mauricio Pavón y publicadas por el grupo Tendedero Xalapa, que brinda un espacio de denuncia para mujeres violentadas en la capital de Veracruz.

En la grabación de 1:06 minutos, el docente primero interrumpe su clase para opinar sobre las relaciones entre la comunidad LGBT+. "Ahora nomás la distorsión que hay ya de la sexualidad y todas las barbaridades de que ahora le permiten a hombre con hombre y mujer con mujer".

"Estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas; son unas cochinadas, porquerías, punto. ¿Sale? Así de simple. Porque si empiezan nuevamente a leer, como les dije, el libro de libros, dice en la biblia, está prohibido; ahí de aquel que se echa, se junta hombre con hombre. O sea, también va para mujer con mujer. Son temas complicados que no voy a profundizar, porque ustedes dirán, es que es discriminación", dice Pavón.

Posteriormente, sin percatarse que era grabado, se lanzó contra las personas en favor del aborto y aseguró que ahora los derechos humanos se traducen para matar a la gente.

"Ahora alguien se embaraza y tengo derecho a matar. ¿Pa qué carajo te embarazaste?, ¿pa qué anduviste abriendo las piernas?, Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en esas barbaridades. Miren, estoy hablando como adultos, porque no me parece que, a algún ser, que no se puede defender, sea masacrado", dice.













