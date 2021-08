Recortes de Cuitláhuac movilizan a 11 alcaldes

Xalapa, Ver. - La administración de Cuitláhuac García Jiménez castigó a los alcaldes con el recorte de 621 millones de pesos de las participaciones federales, que impacta en la operación de 212 comunas. Lo anterior, generó la movilización de Alcaldes de la región de los Tuxtla y la Cuenca del Papaloapan.

Este 10 de julio 11 presidentes municipales de ambas regiones, solicitaron una audiencia con Cuitláhuac García, para consultar las razones del recorte a sus arcas y, algunos, incluso acamparon afuera del recinto estatal en espera de audiencia.

Personal de seguridad determinó cerrar con cadenas los accesos a Palacio de Gobierno, con el argumento de que los alcaldes no tenían cita. No obstante, los munícipes aseguraron que funcionarios de gobierno sabían de su llegada y pidieron a la mayoría de ellos que no hicieran el traslado a la capital de Veracruz.

En entrevista los alcaldes de Playa Vicente, Amatitlán, Acula, Carlos A. Carrillo, Tlacotalpan, San Andrés Tuxtla, Isla, Tuxtilla y Alvarado, confirmaron que su viaje a Xalapa era para agendar la reunión con el Ejecutivo, pues algunos no lo conocen.

“Venimos a solicitar una audiencia, y nos encontramos con que están las puertas cerradas. Nosotros no somos ni manifestantes, ni gente mala, somos representantes de nuestro municipio y venimos a dialogar, todos tenemos problemas, y nos encontramos con las puertas cerradas”, lamentó Bogar Ruíz Rosas, alcalde priista de Alvarado, quien se había mostrado al mandatario morenista.

RECORTE

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) redujo el Fondo de Participaciones Federales del ramo 028, hecho que los alcaldes atribuyen a una interpretación a modo tras la publicación de dos gacetas oficiales en las que se notifica el calendario de la distribución del Fondo de Participaciones Federales y se informa del reajuste al presupuesto de egresos del Estado de Veracruz.

Los montos publicados en los documentos oficiales reportan una reducción de un 18 por ciento de las participaciones para los municipios, lo que genera inquietud entre los alcaldes, pues no conocen la razón por la que Sefiplan aplica la distribución que implica un menor monto al aprobado, incluso, por la federación.

Lo anterior, advirtieron, podría derivar en una cascada de controversias constitucionales, tal como ocurrió en 2016, al cierre del gobierno de Javier Duarte, que retuvo y recortó los fondos federales, y que hoy obligan a Cuitláhuac García Jiménez a pagar más de mil 600 millones de pesos, luego de 76 sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que les dio la razón a las autoridades municipales.

En diciembre del 2018 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la distribución de los fondos federales para los 212 municipios. La información oficial coincide con los montos difundidos el 4 de marzo en la Gaceta Oficial extraordinaria número 90.

En las dos publicaciones se estableció que el monto del Fondo General de Participaciones para los 212 municipios es 11 mil 754 millones 283 mil 52 pesos. El documento que se publicó en marzo corresponde al ajuste al presupuesto, luego de que el Congreso dio un plazo de 90 días al gobernador Cuitláhuac García para redistribuir el gasto del presupuesto 2019.

El 14 de febrero, en la Gaceta Oficial extraordinaria 66, se publicó el acuerdo por el que se daba a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados del Fondo General de Participaciones. En ese documento el monto a distribuir se recortó a 11 mil 133 millones 220 mil 557 pesos para los 212 municipios, y es el que ha usado Sefiplan para la distribución en el primer semestre del año.

La determinación de los funcionarios de Sefiplan afecta la operación de los Ayuntamientos y podrían tener repercusiones legales, tanto para los alcaldes, al recibir observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y denuncias penales por daño patrimonial, como para la dependencia estatal por no distribuir los fondos en tiempo y forma.

Buscamos audiencia, pero nos recibieron con candados: alcaldes

El alcalde Octavio Pérez Garay, detalló que sus homólogos de la región de los Tuxtlas y la Cuenca del Papaloapan tienen algunos problemas en común, entre ellos, la nula relación con el gobierno del Estado, por lo que buscaban una audiencia con García Jiménez.

“Acudimos al palacio de gobierno y una vez que nos vieron sacaron cadena y candado para cerrar la puerta de Palacio de Gobierno, nos hicieron esperar por más de media hora afuera sin saber si nos iban a atender. Al final nos recibió el jefe de la oficina del Gobernador y el particular del Secretario de Gobierno”

El alcalde independiente confirmó que el recorte de las participaciones federales podría generar una bola de nieve al cierre del año, pues no tendrían fondos para el pago de nómina y aguinaldos, lo que tendrá un efecto negativo para las 212 comunas, “a San Andrés nos están descontando 16 millones de pesos”.

En el periodo de Miguel Ángel Yunes se dio un acercamiento con los presidentes municipales desde el momento en el que recibieron la constancia de mayoría; en la actualidad algunos alcaldes han coincidido en eventos con el gobernador García Jiménez, pero sus pláticas son de temas “banales”.

Sin embargo, no han consolidado una reunión para poder tratar temas importantes, entre ellos el recorte a las participaciones federales, al ramo 028, pues no hay elementos para que se ajuste el gasto, y que no se les dé una explicación, en especial cuando ellos ya planearon los gastos.

Alcalde de Pajapan protesta y duerme en Palacio de Gobierno

El 9 de julio se manifestó el alcalde de Pajapan, José Luis González Hernández, en su caso pedía una obra de cinco kilómetros, pero ante la desatención de funcionarios públicos, optó por quedarse a dormir al interior de Palacio de Gobierno.

En entrevista Cuitláhuac García Jiménez, minimizó la protesta. Al municipio se le asignó un presupuesto de 20 millones de pesos para la atención de caminos rurales, por lo que consideró que la movilización del alcalde tenía tintes políticos.

“Siempre los hemos atendido, incluso de manera personal, esta vez que asistieron también, se les dijo que sí hay presupuesto para ellos, y que sí hay obras. No sé qué otro fin persigue el alcalde o quiénes están ahí, yo creo que eso más bien tiene que ver con asunto político porque se les ha atendido, y bien”, insistió en entrevista.