Recortes al campo podrían llevar a crisis sanitaria

"En municipios como nosotros, Veracruz, que tenemos nuestro hato ganadero, que hemos estado al pendiente con la brucelosis y tuberculosis haciendo las pruebas, pueden llegar, no solo en Veracruz sino en otras parte de la república, a empezar a llegar ganado que no esté previamente supervisado (...) porque no sabes en que condiciones viene, si es ganado mexicano, de quien es, no sabes o puede ser hasta robado", remató