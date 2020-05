Rechaza Ramos Alor alta incidencia de muertes en Ayahualulco por covid

Veracruz, Ver.- El titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, rechazó que el municipio de Ayahualulco viva una situación "desastrosa" por una alta incidencia de muertes derivadas de la pandemia de coronavirus, luego de que se diera a conocer la supuesta muerte de al menos 20 personas con síntomas de covid-19.

El funcionario calificó tal versión como una "noticia falsa" e invitó a la población de Ayahualulco a comunicarse con la Secretaría de Salud en caso de tener alguna duda sobre la enfermedad y los indicadores que se presentan por la dependencia estatal.

"A la gente de Ayahualulco les decimos que nosotros no creemos en las falsas noticias, que hablan de una situación desastrosa en los Altos de Ayahualulco. Sin embargo, permítannos atenderlos, háblennos al 8000123456 para aclarar sus dudas, estaremos especialmente dedicados a atenderlas", dijo Ramos Alor en el reporte diario sobre la pandemia de covid-19.

En su último reporte, la Secretaría de Salud identifica al municipio de Ayahualulco con dos fallecimientos y seis enfermos con el virus SARS-CoV2 desde que empezó la pandemia por covid-19.

Invita a no visitar Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica

Roberto Ramos Alor, hizo un llamado a la población de municipios circunvecinos a Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica, para no visitar estas localidades, debido a los altos indicadores de casos acumulados de pacientes con coronavirus.

"A la gente de los municipios de alrededor de Poza Rica les decimos: no vayan para Poza Rica, el riesgo de contagio es muy alto en este momento. lo mismo para la gente de fuera de los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos, no los visiten si no es indispensable. todos eviten en estos momentos ir a esos municipios"

El funcionario aseveró que la incredulidad e indiferencia de la población en esas ciudades causaron una situación difícil en cuanto al control de la pandemia, en donde –señaló- los recursos hospitalarios no son ilimitados como para comportarse tan irresponsablemente

"Lo que es peor, el coronavirus es letal para el 7% de la población donde estés y como estés. de nada sirve tener una cama de hospital disponible si no se cuidan"

ygr