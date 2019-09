Reaparece como modelo de revista Xóchitl Tress, exfuncionaria ligada a Duarte

Boca del Río, Ver. En julio del 2017, Dominga Xóchitl Tress Rodríguez fue detenida por la Fiscalía General del Estado (FGE), acusada de enriquecimiento ilícito, presuntamente cometido cuando ostentaba el cargo de directora de Espacios Educativos de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Su detención, en 2017, obedeció a que su nombre salió dentro de la segunda audiencia realizada en el reclusorio norte de la Ciudad de México contra el ex mandatario veracruzano, realizada por la PGR.

La revista

La viuda negra

El escándalo estalló cuando la ex alcaldesa de Rodríguez Clara, Amada Gasperín reveló una serie de fotos de Tress, semidesnuda, que se presume envió a Rafael Rodríguez, ex esposo de la ex edil priista y a quien acusaban de ser el autor intelectual de Barradas.