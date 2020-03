Reactivarán sistema de videovigilancia en el sur del estado:Gobernador

Se reactivará el sistema de video vigilancia, por medio de la introducción de la red de fibra óptica entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, con una importante inversión federal.

Lo anterior lo dio a conocer el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, tras encabezar la reunión de la Mesa de Seguridad en esta ciudad, argumentando que en la capital del estado, Xalapa ya se reactivarán 300.

"La inversión de fibra óptica ya arrancó, va a unir a Salina Cruz con Coatzacoalcos, con la cual todas las cámaras que están instaladas en Coatzacoalcos puedan estar conectadas y van a funcionar, para que se puedan ver de manera simultánea y al momento, es un monto que tiene la Federación", reiteró.

En entrevista, señaló que pese a los homicidios dolosos que se han registrado en Coatzacoalcos y en el sur de Veracruz, hay reducción de los índices delictivos.

"Que lo quieran ver negro, cuando es blanco los entiendo, pero tan sólo aquí en Coatzacoalcos llevamos más de cien días sin secuestro y eso es gracias al reforzamiento de la seguridad y el trabajo que se está haciendo.. La estrategia no ha fallado y vamos a aclarar todos los casos", indicó.

Respecto al homicidio del líder taxista Moisés Carrillo de la Cruz, adelantó que hay dos líneas de investigación, pero no abundó en detalles para no entorpecer el trabajo de la Fiscalía General del Estado.

"Sólo les puedo decir que precisamente ese tema abordamos en la reunión de hoy y nos informaron que hay dos lineas de investigación, no puedo dar mas detalles, pero les garantizo que ese delito no quedará impune, así como se esclarecio el asesinato del periodista Celestino y se detuvo al responsable que es un ex alcalde, así daremos con los responsables de este delito, porque hemos sido claros no permitirnos que haya impunidad", manifestó el ejecutivo del estado.

No hay necesidad de suspender Cumbre Tajín, ante coronavirus

Respecto a los 10 presuntos casos de Coronavirus en Veracruz, confirmó que sólo tres personas están bajo sospecha.

Añadiendo que no hay riesgo de contagios en la entidad, debido a que se activaron los protocolos y no hay pacientes en cuarentena, por lo que no es necesario la suspensión de Cumbre Tajin 2020.