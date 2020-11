Quitan ambulancia a Nanchital, trasladan enfermos en camioneta

NANCHITAL, VER. – Desde noviembre del 2018, el gobierno del estado retiro la ambulancia al municipio de Nanchital bajo el argumento de que se rotularían los nuevos logos y colores oficiales, un año después no ha sido regresada denunció el presidente del sistema DIF municipal Oscar Piña Balderas.

"Se utilizaba para traslados de manera gratuita, no solo dentro de la ciudad, también trasladamos a pacientes a Coatzacoalcos, Orizaba, Xalapa y Córdova. Pero desde que nos la quitaron desde hace un año, bajo el argumento que te mencione y desde ahí no lo han devuelto", indicó el presidente del DIF.

La unidad fue entregada a la administración municipal que encabeza la panista Zoila Balderas, durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares en octubre del 2018, como parte de un programa de ayuda a 100 ayuntamientos en aquella administración.

Dijo que incluso para que no se las retiraran en un primer intento, de forma particular rotularon la ambulancia con los logos de la actual administración estatal, lo cual no fue suficiente pues termino entregándola a través de una solicitud pública.

Al cuestionar al funcionario municipal, sobre la negativa en devolverles esta unidad de parte de las autoridades estatales respondió: