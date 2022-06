¿Quinta ola covid? Escuelas apuran vacaciones por contagios en Veracruz

XALAPA, VER.- Oficialmente, el ciclo escolar 2021-2022 concluye el 28 de julio, sin embargo, cada vez más escuelas están apurando exámenes finales y el regreso a clases virtuales en Xalapa.

Padres de familia de algunos centros escolares en la capital veracruzana afirman que esta situación se debe a la quinta ola de covid y los contagios entre alumnos.

No obstante, autoridades educativas y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, insisten en que el alza en contagios no es de preocupación y que no hay cierre de escuelas debido al incremento de transmisiones.

¿QUÉ ESCUELAS HAN CERRADO?

En los últimos días, padres de familia aseguraron que, por comunicados vía WhatsApp, directivos de diversas escuelas informaron la necesidad de regresar a clases por internet

Respecto a la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 72 se reporta esta situación:

"Señores padres y madres de familia, por este medio les informamos que debido a los múltiples casos de Covid que se han presentado entre el personal de nuestra escuela, nos vemos en la necesidad de suspender el servicio en forma presencial y únicamente brindar el servicio de manera virtual a partir de mañana jueves 23 de junio, esperando reanudar clases de manera ´normal´ (50% de alumnos del grupo correspondiente) el día martes 28 de junio en horario habitual, todo lo anterior con el fin de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa y en especial de nuestros alumnos".

Al iniciar la segunda quincena de junio, la Escuela Secundaria Técnica 3 también suspendió clases de manera intermitente, aunque según padres de familia, la mayoría de los grupos permanece en la modalidad presencial.

Desde principios de este mes, la Secundaria Técnica Industrial 97 optó por mantener a los estudiantes de manera virtual, según reportaron padres de familia a medios de comunicación.

Esta semana se reportó que el Colegio de Bachilleres Constitución de 1917 también regresó a clases virtuales.

La semana pasada causó preocupación la suspensión de clases presenciales en el Colegio Preparatorio de Xalapa, conocido como la "prepa Juárez".

Sin embargo, el director Luis Manuel González justificó que la medida se implementó por la realización de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, además de que el alumnado ya se encuentra en exámenes finales.

AUTORIDADES NIEGAN ALZA EN CONTAGIOS

Estás decisiones de padres y directivos se han realizado aún cuando el gobernador Cuitláhuac García informó que no habrá restricciones ni en escuelas ni en oficinas gubernamentales.

"El covid se ha convertido en una enfermedad que se va a quedar entre nosotros, por fortuna no se han incrementado las hospitalizaciones, al contrario, tenemos el mínimo y no ha habido agravamiento (...)", declaró el miércoles 22 de junio.

Por su parte, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, se pronunció en contra de la decisión de algunas escuelas de regresar a clases virtuales argumentando el alza de contagios.





