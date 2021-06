¿Quiénes gobernarán en los municipios más pobres de Veracruz?

En el último listado nacional de municipios con muy alto nivel de marginación que publicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), figuran 15 localidades del estado de Veracruz, en donde el común es la falta de acceso a servicios públicos de calidad, empleo e ingresos económicos fijos.

Son al mismo tiempo localidades en donde la disputa por el poder político se vive de manera intensa y la participación el día de la jornada electoral se ubicó por arriba del 70 por ciento.

Destaca el caso de Mixtla de Altamirano, localidad que se ubica como la décima más pobre del país y la primera a nivel estatal, en donde la disputa por el poder político llevó al asesinato de la presidenta municipal en funciones, Maricela Vallejo Orea en 2019 y, ya en el proceso electoral de este 2021, de uno de los aspirantes a la alcaldía que se postularía para ocupar ese cargo.

En las elecciones del 6 de junio, se definió que Mixtla de Altamirano y otros cinco municipios que se encuentran en el listado del Coneval, serán gobernados por la alianza Morena-PT-PVEM. Se trata de Tlatalchilco, Tequila, Astacinga, Texcatepec y Zongolica.

El segundo partido que acumuló más triunfos en localidades con alto nivel de marginación fue el PAN, que gobernará Tehuipango, Xoxocotla y La Perla; le sigue el PRI en Soledad Atzompa y Atlahuilco.

Mientras que el PVEM, Movimiento Ciudadano y Podemos serán gobierno en Ilamatlán, Los Reyes y Tlalquilpa. Solo en Zontecomatlán de López y Fuentes se mantiene pendiente la definición del candidato ganador.

A continuación describimos el contexto social de los seis municipios más pobres de este listado.

Mixtla de Altamirano (MORENA-PVEM-PT)

Mixtla de Altamirano es el décimo municipio con mayor grado de marginación de todo el país y se ubica al mismo tiempo como el municipio más pobre en el estado de Veracruz, de acuerdo con el Coneval.

De acuerdo con el cómputo de votos que hizo el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Norma Estela Hernández Sánchez, será la presidenta municipal que asumirá el cargo en Mixtla de Altamirano el 1 de enero del 2022.

Norma Estela Hernández fue abanderada por la coalición "Juntos Hacemos Historia", que integran los partidos Morena, PVEM y PT, con quienes consiguió dos mil 576 votos, es decir, 42 por ciento del total de ciudadanos que acudieron a las urnas el 6 de junio.

La candidata que más se acercó al número de votos conseguidos por la ganadora de la contienda fue la abanderada por el partido Podemos, Belén Cano Flores, quien sumó mil 746 sufragios.

En Mixtla de Altamirano se logró una participación de 6 mil 8 ciudadanos el día de la jornada de votaciones, es decir, 77.9 por ciento de la lista nominal, lo que significa un porcentaje por arriba de la media a nivel estatal.

Destaca en este caso que la candidata ganadora es hermana del presidente del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Crispín Hernández Sánchez, quien desde el asesinato de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea, se encuentra al frente del gobierno.

En Mixtla de Altamirano existe una población de 12 mil 125 personas, el índice de rezago social es de 3.77, de acuerdo con el Coneval.

En este municipio, 41 de cada 100 niños son analfabetas; el 12 por ciento de los niños de seis a 14 años no van a la escuela; 77 de cada 100 personas mayores de 15 años, no terminaron la primaria, además 77 por ciento de las viviendas no tiene drenaje; el 33 por ciento tiene piso de tierra y el 43 por ciento no tiene agua potable.

Tehuipango (PAN)

Tehuipango es el segundo municipio con mayor índice de rezago social en el estado de Veracruz y se ubica en el puesto 11 en este mismo indicador, de acuerdo con el último reporte del Coneval.

Este municipio, ubicado en la sierra de Zongolica colindante con el estado de Puebla, cuenta con una población de 29 mil 686 personas, y con un índice de rezago social de 3.69.

El 50 por ciento de las casas tiene piso de tierra; 33 de cada 100 no tiene agua entubada; y el 94 de cada 100 de las viviendas no tienen drenaje; la mayor parte de la población no tiene lavadora, ni refrigerador.

Francisco Quiahua Calihua, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), le arrebató el poder político al PRI, de acuerdo con el conteo de votos realizado por el OPLE.

Sin embargo, su apellido se encuentra ligado al tricolor y la actual administración pública, pues familiares suyos forman parte del gobierno municipal en cargos de primer nivel, mientras que su hermano Rufino Quiahua Calihua es identificado como militante activo del PRI.

Francisco Quiahua Calihua logró 4 mil 915 votos a favor el domingo 6 de junio, contra 3 mil 252 que consiguió la candidata del PRI, Avelina Calihuatle.

La participación de los electores convocados a las urnas también fue alta, ya que participaron 73.7 por ciento de los 17 mil 487 ciudadanos que integran la lista nominal en Tehuipango.

Este municipio no solo destaca por el alto nivel de marginación en la evaluación del Coneval, también fue una de las localidades más violentas durante el proceso electoral, pues el 13 de diciembre del 2020 fue asesinado el exalcalde panista Domingo Panzo Tecpile, víctima mortal de un ataque armado el 13 de diciembre de 2020.

Texcatepec (Morena)

Ubicado en la zona norte del Estado, es el 45 más pobre a nivel nacional y el tercero en el estado de Veracruz. Al menos 24 de cada 100 viviendas tiene piso de tierra; el 94 por ciento carece de red de drenaje y alcantarillado.

El alcalde actual es del Verde Ecologista, administra un presupuesto de 64 millones 930 mil 187 pesos. la población es de 10 mil 824 ciudadanos, el 30 por ciento es analfabeta y el otro 70 por ciento no terminó la educación básica.

Al menos 24 de cada 100 viviendas tiene piso de tierra; el 94 por ciento carece de red de drenaje y alcantarillado y 94 de cada 100 casas no tienen lavadora y cada 68, no tienen refrigerador.

En Texcatepec, la candidata de Morena, Amalia Sánchez Alonso, arrebató la presidencia municipal al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en la actualidad ocupa la presidencia municipal.

Amalia Sánchez Alonso obtuvo una votación del 28 por ciento con mil 769 votos, superando al candidato del PAN y del PVEM, Fidel Sánchez Alonso y Cresenciana Teodoro Flores, respectivamente.

En Texcatepec se tuvo la participación del 84 por ciento de la lista nominal del municipio, pues acudieron a votar 6 mil 271 personas el día de la jornada electoral.

Soledad Atzompa (PRI)

Soledad Atzompa es un municipio ubicado en la sierra de Zongolica, es administrado por el alcalde del PRD, Armando Pérez de los Santos. En el rankin nacional del Coneval se ubica en el lugar 52 con muy alto grado de marginación.

Cifras oficiales detallan que en el municipio viven 24 mil 578 habitantes; el 26 por ciento no sabe leer ni escribir además el 73 por ciento no terminó la primaria; mientras que el índice de marginación es de 2.56.

A la par de la pobreza y marginación, en Soledad Atzompa destaca un contexto de violencia en el que autoridades locales han reconocido la presencia de supuestos grupos de autodefensas, mismos a los que el Gobierno del Estado ha ligado a grupos criminales.

En este contexto, se cuentan al menos ocho personas asesinadas por pobladores en linchamientos, que hasta ahora permanecen impunes.

En este municipio, el PRI arrebató la presidencia municipal que encabezaba el PRD, pues Demetrio Cruz de Jesús fue el candidato ganador de la contienda electoral por la alcaldía, de acuerdo con el OPLE.

El priista recibió la constancia de mayoría al conseguir 4 mil 771 votos y superar al candidato de la coalición Morena-PVEM-PT, que alcanzó 3 mil 38 votos.

Al igual que los municipios anteriores la participación electoral fue alta, ya que acudieron a las urnas 11 mil 851 votantes de los 15 mil 270 inscritos en la lista nominal, lo que significó 77.6 por ciento.

Atlahuilco (PRI)

Atlahuilco es el quinto municipio con mayor índice de marginación en el estado de Veracruz y se ubica en el puesto 65 de la lista de municipios más pobres a nivel nacional, de acuerdo con el Coneval.

También localizado en la sierra de Zongolica es administrado por el alcalde Raymundo Ixmatlahua Lemus, de Morena, partido que perdió el poder político en las elecciones del 6 de junio.

En este caso, el candidato del PRI, Jaime Rosales Vásquez se ubicó como puntero con mil 757 votos, superando al PAN que alcanzó los mil 567 votos y dejando en el cuarto puesto a la alianza encabezada por Morena, que se ubicó con 727 sufragios.

La participación ciudadana el día de la jornada electoral superó el 80 por ciento de la lista nominal, con 6 mil 45 votantes de los 7 mil 517 convocados para las elecciones a la presidencia municipal.

De acuerdo con el Coneval, Atlahuilco tiene una población de 11 mil 577 habitantes, de los cuales 26 de cada 100 no sabe leer ni escribir; el 64 por ciento, mayor de 15 años, no terminó la primaria. Además, 29 de cada 100 viviendas tiene piso de tierra y más del 80 por ciento no tienen drenaje, lavadora y refrigerador.

Ilamatlán (PVEM)

Ilamatlán es un municipio ubicado en la zona norte del estado de Veracruz, que figura en la posición número seis de los municipios más pobres de la entidad y al mismo tiempo en el puesto 68 del listado nacional elaborado por el Coneval.

En Ilamatlán se tiene una población de 13 mil 377 personas, de las cuales 8 mil 953 fueron convocadas al día de la jornada electoral.

La participación fue amplia el 6 de junio, ya que 79 por ciento de los electores se presentaron en las urnas para elegir a su presidente municipal.

El candidato del Partido Verde Ecologista de México, Abad Tadeo Cortés, consiguió ubicarse en el primer puesto de las preferencias electorales, con 2 mil 419 votos, arrebatando la alcaldía al Movimiento Ciudadano que quedó relegado al tercer puesto con mil 225 votos.

El alcalde electo tendrá la responsabilidad de trabajar para abatir los rezagos sociales en el ámbito de su competencia como autoridad municipal, cuyos indicadores que destacan son el 34 por ciento de la población que no sabe leer ni escribir; 18 por ciento sin acceso a servicios de salud pública, 44 y 66 por ciento sin agua potable ni drenaje sanitario.





