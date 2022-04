¡Que siempre no! Cancelan a Alfredo Adame del Carnaval de Veracruz

El polémico actor y conductor Alfredo Adame fue cancelado por el Ayuntamiento de Veracruz y ya no participará en el Carnaval de Veracruz 2022, como presumió el presidente del Comité de Carnaval, Antonio "El Pollo" Pérez Fraga.

A través de un comunicado, el gobierno municipal informó que la asistencia de Alfredo Adame quedó cancelada debido a que las fiestas del Carnaval de Veracruz "promueven la alegría, hermandad y armonía."

La presidenta municipal, Patricia Lobeira de Yunes fue quien pidió al comité que organiza las celebraciones que suspendiera la invitación que hizo al conductor, famoso por los pleitos mediáticos que durante su carrera ha sostenido con otros famosos como caza fantasmas Carlos Trejo.

La solicitud de la presidenta municipal, detalla el comunicado, es evitar dar ejemplos de violencia o misoginia.

"El Carnaval de Veracruz 2022 será recordado como el mejor de la historia y también por promover la alegría, empatía y solidaridad, valores que identifican a los jarochos", agrega el comunicado.

Fue el presidente del Comité de Carnaval, Antonio Pérez Fraga, quien presumió que Alfredo Adame sería uno de los 10 artistas invitados a los desfiles de carros alegóricos, durante una entrevista que brindó el martes 12 de abril.

Este miércoles reiteró que el actor participaría previamente en una rumbata que se programó para el sábado 16 de abril, además de que presumió la intensión de invitarlo como embajador para promover las fiestas que se realizarán en julio.

Sin embargo, el nombre de Alfredo Adame se escuchó antes en el Carnaval de Veracruz 2022, cuando retó a una pelea a Erubiel Sosa "Panda", quien es el candidato del distintivo morado a Rey de la Alegría de la máxima fiesta de los jarochos.

"A mí me haces los mandados, nos vemos el próximo domingo 17 de abril para que te vayas preparando y vayas a la iglesia para que te compres un seguro de vida", afirmó el actor el 4 de abril.

Alfredo Adame también rruinó las intenciones de la usuaria de Tik Tok @brizvany de asistir a un evento en un bar debido a que sus padres vieron la invitación que Adame hizo a jóvenes a la bienvenida de la Re dUV en la región Orizaba.

En el vídeo invitó a los jóvenes a que asistieran al evento con el vocabulario que lo caracteriza cuando se enfrenta a personajes con los que mantiene una disputa desde hace varios años, como Carlos Trejo, Laura Bozzo y recientemente Omar Chaparro.

El actor lo volvió a hacer cuando invitó a los jóvenes a la Spring Party de Red UV, en el Sky Bar de Orizaba, donde se vendieron caguamas a un peso el pasado jueves 7 de abril.

"No pueden faltar, nada más no se pongan hasta el gorro y no chupen mucho, tranquilos, es más me enteré que muchos papás no los dejaron ir", señaló.

mb