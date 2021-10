"Que nuevo Semefo en Nogales no sea elefante blanco", piden colectivos

XALAPA, VER.- Hasta el primer semestre del 2021, en Veracruz se habían iniciado al menos cinco mil 337 denuncias por la desaparición de personas.

Sin embargo, no es un indicador aislado, al mismo tiempo en el estado se registró el hallazgo de 600 fosas clandestinas en diferentes municipios; y más de mil cuerpos sin identificar en Servicios Médicos Forense (Semefos).

La administración de Morena emitió declaratoria de emergencia humanitaria por el número de desapariciones en la entidad, desde el primero de diciembre del 2018; y se estableció como objetivo para atender la crisis el apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda en la identificación de restos localizados en fosas clandestinas.

Este miércoles 6 de octubre se inauguró la Unidad de Servicios Médicos Forenses (Semefo) en el municipio de Nogales, en el discurso oficial se destacó que el nuevo edificio da respuesta al reclamo y la demanda de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Representantes de los Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas confiaron que la Unidad permitirá atender el rezago en el reconocimiento de restos, y pidieron asignar el presupuesto suficiente para hacerla operativa, y evitar que el edificio se convierta en un "elefante blanco".

La crisis de desaparición de Veracruz

Hasta el primer semestre del 2021, se acumulaban cinco mil 337 denuncias por desaparición de personas en Veracruz, informó Karla Quintanar, Comisionada Nacional de Búsqueda.

En su más reciente declaración, en el mes de septiembre, la Fiscal, Verónica Hernández Giadáns afirmó que había al menos mil 200 cuerpos sin identificar y que el rezago se atribuía otras administraciones.

Tras la inauguración, Carlos Saldaña Grajales, integrante del Colectivo Enlaces Xalapa, celebró la inauguración y confió que se podrá acelerar el proceso de identificación de cuerpos y se retome la inhumación de restos en La Guapota, predio ubicado en Úrsulo Galván, pues se habían frenado porque no había espacios para ubicar.

"Esperemos que con esto se pueda atender los pendientes que tenemos en Palo Verde, el Chico y Coatepec, donde hay exhumaciones, ya no debe haber peros, porque ahorita ya hay espacios", comentó.

Pidió que, así como se ha hecho énfasis en atender otras regiones como Nogales y Coatzacoalcos, donde se construye un panteón ministerial, se revisen las necesidades de Xalapa y se atiendan.

Por su parte Lucía Díaz Genao, del Colectivo Solecito Veracruz, planteó que la Unidad de Nogales viene a llenar un vacío enorme en materia de identificación de restos que están en Semefos y fosas comunes.

"Esperamos que no empiecen, como siempre, con las excusas de que no tenemos reactivos, que no tenemos personal; creemos que si ya hicieron el edificio ahora hay que dar recursos suficientes para que no solo se aun centro precioso y disfuncional, sería un elefante blanco".

La integrante del Colectivo Solecito Veracruz consideró que la cifra de personas sin identificar supera por mucho los mil 200 cuerpos que reconoce la Fiscalía, pues en un cementerio, del cual tienen conocimiento, hay más de tres mil restos.

¿Que es la Unida?

La Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses cuenta con tecnología de punta, laboratorio de genética forense, Servicio Médico Forense (SEMEFO) y un cementerio ministerial con capacidad para 210 cuerpos.

Será la clave para atender la demanda de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que exigen la identificación de restos localizados en predios como Colinas de Santa Fe, en Veracruz; Arbolillo, en Alvarado; Barranca de la Aurora en Emiliano Zapata; o La Guapota en Úrsulo Galván.

El edificio, cuya construcción inició el tres de diciembre de 2020, con una inversión propia de 130 millones de pesos, permitirá trabajos de identificación de restos de larga data y recién inhumados.

La Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses incorporará también una base de datos forenses y ADN, que permitirá la identificación oportuna de víctimas y familiares, para determinar de manera óptima la identidad de los restos humanos recuperados.

Encinas pide tomar como ejemplo a Veracruz

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez afirmó que la Unidad es la respuesta de las familias que buscan a sus seres queridos, y aquellos que reclaman un trato digno y respetuoso en la identificación de sus hijos.

En el mensaje oficial, el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador reiteró que en México se vive una crisis en materia forense, pues las autoridades no han estado al nivel de la exigencia social.

En 2019 se inició un diagnóstico en materia forense y se detectó que de entre 32 y 42 mil personas reportadas como desaparecidas podrían estar en los servicios forense u fosas comunes del país, lo que hace necesario un programa emergente de identificación.

Destacó la labor que se hizo para crear la unidad y pidió al resto de las entidades del país a tomar como ejemplo a Veracruz y replicar el modelo para acelerar el proceso de identificación de restos.

La Fiscal General, Verónica Hernández destacó que la Unidad es la más moderna del país, equipada con laboratorio calificado para acceder a programas como el CoDIS (Sistema de Índice Combinado de ADN) que posibilita el ingreso, almacenamiento e intercambio de datos genéticos a nivel regional y nacional.

"La justicia no se alcanza con mentiras, simulación ni corrupción; en Veracruz, ésta se procura con amor a la verdad, respeto a los derechos humanos y entera honestidad