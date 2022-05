¡Que no se te pase! Cerrarán calles en Xalapa por carrera

XALAPA, VER.- Habrá cierres viales en la ciudad de Xalapa por la carrera 5K CECyTEV, Impulsando la Educación "Camina, trota y corre" Este domingo 22 de mayo

La carrera CECYTEV 5k Impulsando la Educación "Camina, trota y corre" organizada por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, tomará lugar en la zona centro de la capital del estado, por lo que se recomienda tomar vías alternas.

De acuerdo con la página oficial de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz, se cerrarán vialidades en avenidas de la zona centro de Xalapa a partir de las 6:00 hasta las 10:00 horas.

Durante el evento deportivo se desarrollará la carrera principal de 5k y posterior la caminata recreativa de 3k.

Para la Carrera de 5k el punto de salida será sobre la calle Carrillo Puerto No. 21. Col. Centro, y tendrá como ruta las calles de Juárez, siguiendo a la Av. Manuel Ávila Camacho, retornando sobre esta misma a la altura del Banco Santander, para atravesar el acueducto hacia la calle Ignacio Zaragoza, dando vuelta en la calle Primo Verdad e incorporándose nuevamente a la calle Carrillo Puerto llegando así a la meta.

La Caminata de 3k mantiene el mismo punto de salida y meta y el trayecto a seguir pasará por la calle de Juárez, se incorporarán a la Av. Manuel Ávila Camacho, retornarán a la altura del "Hotel Suites Mesón del Cid" para bajar sobre la misma avenida y atravesar el acueducto hacia la calle Ignacio Zaragoza, dando vuelta en la calle Primo Verdad e incorporándose nuevamente a la calle Carrillo Puerto y finalizar en la meta.

Las clasificaciones y horarios de salida por categoría iniciarán desde las 7:10 am del domingo 22 de mayo. Dará inicio la rama libre varonil y femenil a las 7:10 am, a las 7:20 am master varonil y femenil, 7:30 am veteranos varonil y femenil y por último 7:40 am, caminata recreativa de 3k.

Si deseas participar en este evento deportivo, consulta la página oficial del evento en: http://www.cecytev.edu.mx/carrera5kimpulsandolaeducacion/





am