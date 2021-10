Qué morenistas se perfilan para el control de la 66 legislatura

A poco más de siete días de que entre en funciones el nuevo Congreso del Estado, la 66 Legislatura, morenistas levantaron la mano para ocupar cargos importantes en la dirección y operación de la legislatura de Veracruz.

Dos de los espacios más relevantes en la integración de Legislativo son: la Presidencia de la Mesa Directiva, que es la representación legal de los 50 diputados locales. En la actualidad, la representa Adriana Paola Linares Capitanachi.

Así como la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cargo que recae en el partido mayoritario, y que tiene el control total de la operación de la Cámara y gasto del presupuesto público. El espacio lo ocupa Juan Javier Gómez Cazarín.

En la 66 Legislatura, que tendrá 25 diputadas, 24 diputados y una curul con un representante no binario, se esperaría que, si la Jucopo recae en un varón, la Presidencia pueda ser representada por una legisladora.

Algunos que han levantado la mano para ocupar la Jucopo son:

1.- Antonio Luna Rosales, el expanista ganó con 47 mil 654 votos, equivalente al 38 por ciento de la votación.

Luna Rosales se tituló como licenciado en Derecho por la UV en 2002. Fue militante del PAN, partido que le permitió ser delegado federal de la Secretaría de Economía en Veracruz, durante el periodo de Felipe Calderón.

En 2016 renunció al PAN y se sumó a MORENA y al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue nombrado director de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, hasta que fue relevado por el marino retirado Miguel Ángel Sierra Carrasco en febrero de 2021.

Antes de lograr la candidatura a la diputación, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez lo llevó a palacio de gobierno, ahí dio un reporte de su trabajo en la API.

2.- Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, ha sido mencionado como aspirante a coordinador de la bancada de Morena, lo que en automático lo llevaría a la Jucopo. Es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Fue electo alcalde del municipio de Agua Dulce en 2017, sin embargo, se separó del cargo el 28 de enero de 2021 con la venia del Congreso del Estado para participar en las elecciones locales. Es parte del grupo político de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien recientemente fue destapada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una de sus posibles sucesoras.

3.- Juan Javier Cazarín, es el actual coordinador de la Jucopo. Logró repetir en la diputación por la vía plurinominal a pesar de las críticas y el rechazo de mujeres que impugnaron el acuerdo del Organismo Público Local Electoral (OPLE).

El político oriundo de Hueyapan de Ocampo fue acusado de comprar la presidencia de la Jucopo con tarjetas Saldazo, incluso, amenazó que quienes no lo respaldaran serían vetados por el entonces gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez.

Así lo denunció su compañero diputado José Magdaleno Rosales, quien acudió a una sesión nacional, donde hizo la denuncia pública.

"Soy José Magdaleno Rosales de Veracruz, del distrito 17 con cabecera en Medellín de Bravo, todavía soy Secretario Nacional del Comité Ejecutivo (...) es preocupante el caso de Veracruz; presídium, yo les pido que volteen a Veracruz, porque hay un desastre allá", dijo en la reunión.

Después de algunos meses los dos legisladores limaron asperezas, incluso, cuando la dirigencia nacional intentó expulsar a Magdaleno Rosales del partido, Gómez Cazarín salió a defenderlo y lo respaldó como su compañero de bancada.

Para la presidencia de la Mesa Directiva se prevé que será una mujer la que podría ocupar la representación de la nueva Cámara. Se han mencionado los nombres de:

1.- Jessica Ramírez Cisneros, es diputada local por el distrito de Minatitlán. Fue reelecta el seis de junio con el apoyo de 58 mil 876 votos.

Según los datos, que son públicos en la página del Congreso local, es administradora de empresa. Fue vendedora de autos, y en la actual legislatura es presidenta de la Comisión de Administración y Presupuesto.

Es parte del grupo político de Sergio Gutiérrez Luna, actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso Federal, incluso, hicieron campaña juntos, a pesar de que el legislador federal llegó por la vía plurinominal por el Estado de México.

2.- Margarita Corro Mendoza, ganó como diputada local de Cosamaloapan con 63 mil 607 votos, que le permitieron ser reelecta para la nueva Cámara.

Es odontóloga de profesión y ganadera de la región del Papaloapan. Ella está vinculada al grupo político de Eric Cisneros Burgos y de Rocío Nahle García.

La legisladora generó polémica cuando salió a la defensa de Francisco Navarrete Serna, alias "El Primo", presunto líder del crimen organizado en Tierra Blanca, asesinado el 30 de mayo del 2020 durante una fiesta que se transmitía en vivo vía Facebook Live.

"Está persona de la que me hablas es vecino y amigo de toda la vida, ¿tú no has tenido amigos de tu infancia con los que jugaste, de tu barrio? Él fue señalado, tuvo un proceso, salió exonerado, porque si no estuviera en la cárcel", defendió.





