Qué me van a espantar, Senado no me investiga: Cuitláhuac responde a Monreal

XALAPA, VER. – "Qué me va a espantar algo que no existe. Yo estoy aquí tranquilo", dijo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, al asegurar que al momento no existe una comisión especial en el Senado, avalada por el pleno, que investigue el actuar de su administración por abusos de autoridad en detenciones de personas.

En rueda de prensa desde palacio de gobierno, García Jiménez mostró que en la página oficial del Senado actualmente solo hay cuatro comisiones especiales, y ninguna se encarga de evaluar las acciones de su mandato.

"No tengo ningún problema con lo que haga un grupo de senadores; no es comisión, es un grupo de senadores (...) Han estado engañando a la opinión pública de que existe una comisión; no existe una comisión legalmente establecida en el Senado investigando a Veracruz", sostuvo.

El pasado 23 de diciembre, el senador morenista Ricardo Monreal, anunció la creación de una comisión especial tras la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo en el Senado. A él se le acusa de ser autor intelectual del asesinato de Remigio Tovar, candidato a alcalde en Tihuatlán, por Movimiento Ciudadano, acribillado el 4 de junio de 2021.

En esa ocasión, Monreal dijo que la nueva comisión especializada estaría integrada por los y las siguientes senadoras y senadores: Eduardo Ramírez, Julen Rementería, Beatriz Paredes, Dante Delgado, Raúl Bolaños, Sasil de León y Miguel Ángel Mancera.

LA SILLA ROTA consignó que, a pesar de que la Junta de Coordinación Política aseguró la creación de dicha comisión, era necesario que el pleno del Senado la avalara, esto según el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso. En el artículo 119 del Reglamento del Senado dice "las comisiones especiales se crearán por acuerdo del pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación".

Además, se señaló que las comisiones, transitorias o especiales, no tienen la facultad de dictaminar documentos oficiales.

Este cuatro de enero, Cuitláhuac fue cuestionado por esta comisión que incluso ha solicitado denunciar más probables abusos de autoridades veracruzanas. "Han estado engañando a la opinión pública de que existe una comisión; no existe una comisión legalmente establecida en el Senado investigando a Veracruz", respondió el mandatario.