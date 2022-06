¿Qué hacer si me detiene un policía de tránsito en Veracruz?

Desobedecer alguna regla vial en Veracruz podría terminar en una multa mayor a los siete mil pesos o que elementos de Tránsito te obliguen a detenerte.

Esto debido a que las y los conductores tienen prohibidas algunas prácticas al momento de transitar por las calles y carreteras de Veracruz, sin embargo, ¿sabías que los elementos de tránsito también deben seguir algunas obligaciones al momento de la detención?

De acuerdo con el artículo 79, de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, para el estado de Veracruz, actualización 2021, el elemento de tránsito deberá identificarse plenamente y seguir los requisitos que marca la misma ley.

Si bien, el mismo artículo explica que, "todo conductor tendrá la obligación de detenerse cuando así se lo indique un policía vial", este cuenta con derechos que deberá exigir.

Entonces, ¿qué debería hacer un automovilista si lo detiene un policía de tránsito?

Según el artículo 77, de la ley de Tránsito de Veracruz, las y los automovilistas tienen la obligación de no infringir en las faltas señaladas, así como, de mostrar a las autoridades de tránsito, la licencia o permiso de conducir, y la documentación necesaria para la circulación del vehículo.

En este momento, el artículo 79 apunta que, el policía vial se tendrá que identificar, señalar conforme a la ley por qué detiene a la persona, y en caso de ser necesario, la infracción cometida y sanción a la que se hizo acreedor.

Si el elemento de tránsito no sigue lo estipulado por la ley, estaría infringiendo lo sus obligaciones.

¿Puedo negarme a firmar documentos en caso de multas?

Para la aplicación de multas, el policía vial deberá seguir un estricto orden de pasos estipulados en el artículo 160: identificarse, comunicar la infracción, formular la boleta de infracción, en caso de negativa, enviar la boleta a la casa del multado, cobrar si es posible y asentar los hechos de la infracción.

La persona al volante puede negarse a firmar la boleta de infracción, por lo que el elemento de tránsito deberá hacer llegar la boleta a través de correo certificado o correo electrónico, según la base de datos de la Secretaría.

No obstante, en caso de fuga, el policía vial, asentará el hecho en la boleta y luego del tiempo previsto por la Ley, se procederá conforme a la misma.

¿Cómo se clasifican las multas?

En Veracruz clasifica las multas de leves, graves, muy graves y especiales, de esto y de la norma vigente dependerá los costos a pagar.

Para resarcir estas sanciones deberás realizar un pago con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, dependiendo las UMAS de multa será lo que tengas que pagar.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la UMA tiene un valor de 96.22 pesos durante 2022, por lo que estos precios están calculados con base en eso.

Ante la ley de Veracruz, una de las multas de tránsito más alta es la de conducir en estado de ebriedad, pues tiene un valor de 80 UMAS, unos siete mil 697.6 pesos, le siguen utilizar el celular mientras manejas, estacionarse en doble fila y no usar casco protector en el caso de los motociclistas.

Por otro lado, estacionarse donde no exista señalización que lo prohíba, no portar las calcomanías u hologramas de verificación y no contar con las luces direccionales cuesta cinco UMAS, 481.1 pesos.

Estas indicaciones pueden cambiar dependiendo cada municipio y sus leyes establecidas.





