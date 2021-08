"Qué bonitas piernas, quiero tocarlas": Historias de acoso en Cecytev

Veracruz, Ver. – “Él se paseaba por los pasillos y te tocaba las manos como si te quisiera agarrar, o sea nos daba miedo,” comenta con voz temblorosa una de muchas alumnas que han decidido denunciar ser víctimas de acoso y hostigamiento sexual por parte de profesores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Cecytev).

Las víctimas denunciaron los hechos con autoridades de este subsistema de educación media superior, pero aseguran tener miedo de salir solas de la escuela por las represalias que esto les pueda causar.

“Me da miedo salir sola de la escuela, mi papá viene por mí o un amigo me acompaña hasta mi casa, porque él sabe que lo estamos denunciando”, declaró una joven que pide sea resguardado su nombre.

La estudiante comparte que en más de una ocasión el profesor le escribió mensajes a través del servicio de Facebook Messenger invitándola a salir.

En capturas de pantalla que la chica entregó La Silla Rota Veracruz se logra ver una foto donde el presunto hostigador se retrata semidesnudo, después de enviarle mensajes de texto invitándola a salir.

Todo empezó cuando personal administrativo de la escuela pidieron los números de teléfono de los alumnos para formar un grupo de WhatsApp, fue ahí cuando varios profesores aprovecharon la situación y enviaron mensajes para insinuare con alumnas, sostiene la joven.

“Estás muy bonita”, “¿tienes novio?”, “¿vamos al rato a cenar?” son algunos de los mensajes que los profesores enviaban a las estudiantes menores de edad.

Ella asegura que después de recibir esos mensajes decidió bloquear a su profesor de sus contactos, pero esto no fue suficiente; él la busco por medio del Facebook para contactarla de nuevo.

Esta vez le dijo que sus piernas estaban bonitas y que quería tocarlas. Esto asustó más a la alumna y decidió contarles a sus padres lo que estaba sucediendo.

Los padres fueron a la escuela a denunciar al agresor, pero el director lo único que hizo fue llamarle la atención al profesor. El correctivo no fue suficiente pues los hostigamientos siguieron, y ahora dentro de la escuela.

Los acosos fueron respaldados por el director

Padres y alumnos del Cecytev Puente Moreno exigen que autoridades detengan estos casos de abuso y hostigamiento sexual.

Los alumnos y sus familiares reclaman por qué estos casos ocurren desde hace más de dos años a la vista de todos, sin que el director del plantel haga algo, a pesar de que las quejas llegan a su escritorio.

Daniel Valero padre de una de las alumnas, aseguró que estos hechos ya habían sido denunciados con el director del plantel, quien solo suspendió temporalmente a los maestros.

“Aquí se han dado los casos de quejas de padres de familia y siguen los acosadores, siguen trabajando, siguen haciendo sus cosas con tal impunidad y ahora el director se está haciendo como si viera golondrinas y no se diera cuenta de lo que está pasando”, aseveró Daniel Valero.

25 víctimas señalan a seis profesores

Hasta ahora 25 estudiantes han declarado haber sido víctimas de acoso, quienes con el respaldo de sus compañeros y padres denunciaron los hechos a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hasta el momento, seis profesores del Cecytev fueron señalados por acoso y han comprobado la culpabilidad de cuatro, tres profesores y un administrativo, todos ellos evidenciados con capturas de pantalla.

Mientras que dos ya fueron suspendidos y otro huyó de la ciudad por las acusaciones, afirma una joven entrevistada.

Mientras tanto, las clases fueron detenidas por estudiantes que exigen a la autoridad resolver el problema, aunque declaran que fueron amenazados por los profesores con reprobarlos si no entregan los trabajos y asisten a clases.

La Silla Rota Veracruz buscó la postura de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pero no hubo respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Maestros solo fueron suspendidos, pero nunca pisaron la cárcel

Pese a que padres de 25 alumnas presentaron un expediente con pruebas ante la fiscalía regional de Veracruz, hasta el momento no han tenido repercusiones legales y solo fueron separados de sus cargos. En tanto, el director del plantel Puente Moreno, a quien también buscaban suspender, sigue a cargo de la institución, declaró Daniel Valero. “Siguieron haciendo sus averiguaciones, interpusieron la denuncia, pero ahora nos acaban de cambiar al director general de la institución y también barrieron con toda el área jurídica (…) a mi entender y por lo que veo esta nueva administración no va a hacer nada”. Acoso y hostigamiento sexual considerados delitos menores

El Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en sus Artículos 190 y 190 bis, establece como delitos de acoso y hostigamiento sexual a quien, con fines lascivos, acose u hostigue reiteradamente a una persona de cualquier sexo. Estos actos, de comprobarse, son purgados con seis meses y hasta tres años de prisión y una multa de hasta trescientos días de salario, mientras que, cuando la víctima sea menor de dieciocho años, se impondrá una pena de uno a siete años de prisión y multa de hasta quinientos días de salario. El artículo 190 bis se explica que, cuando el sujeto activo de este delito se valga de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra condición que implique subordinación de la víctima, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario. Pese a que este código penal fue reformado en abril de 2010, se sigue considerando el delito de acoso sexual como una falta menor, ya que la mayoría de los implicados en estos casos no pagan con prisión estos delitos. En caso de hallar culpabilidad de algún profesor estos solo son revocados de su cargo o suspendidos, sin ningún otro castigo, aseguró Nancy Torres, vocera de la Colectiva Colmena Verde. “Durante todo el proceso legal que se debe de culminar. es muy tedioso y son muy pocos los casos que si culminan en una pena hacía el agresor. El problema es que minorizan la agresión”, dijo la activista. El colectivo apoya con asesoría legal y psicológica a mujeres que sufrieron algún tipo de acoso u hostigamientos. Nancy Torres también criticó que los protocolos en escuelas no existen para ayudar a las víctimas y que cuando pasan estos casos los directivos no saben cómo actuar. Por ello, dijo la entrevistada, muchas víctimas no deciden denunciar, porque consideran que no hay apoyo por parte de sus instituciones. Veracruz uno de los estados con más casos de acoso y hostigamiento sexual

De enero mayo de 202, Veracruz ocupó el séptimo lugar con más llamadas de emergencias relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras que, en la incidencia delictivas del fuero común de 2020 en el apartado delitos contra la libertad y seguridad sexual el estado registró 141 denuncias.

Los meses de febrero y marzo registraron número mayor de actividad, considerando que, en esos meses, cientos de alumnas se manifestaron en distintos planteles educativos del estado por acoso de alumnos y maestros.

Veracruz registró número mayor de denuncias, a diferencia de otros estados que no rebasaron los 100 casos, como Tabasco que sumo 90 denuncias en los primeros cinco meses.

Después que las alumnas del Cecytev alzaran la voz para señalar a sus agresores, cientos de alumnas siguieron el ejemplo escuelas como el Instituto Tecnológico de Veracruz, el Colegio de Bachilleres de Veracruz, la Universidad Veracruzana, CBTIS 79 entre otras.