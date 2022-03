"Qué asco", encuentran curita con sangre en pizza de Veracruz

Lo que pintaba para ser una tarde normal comiendo pizza en Veracruz, se convirtió en uno de los mayores desagrados de una usuaria de Facebook.

Brenda Flores, como se hace llamar en redes sociales, compartió con sus seguidores que encontró "un curita con el puntito de sangre" en una rebanada de pizza de una conocida empresa en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

"Me siento enojada y asqueada", apuntó en su publicación.

En el post que ya acumula más de 300 reacciones y 624 veces compartidas, Brenda dijo sentirse asqueada y furiosa, luego de que masticó el curita sin darse cuenta.

De acuerdo con la cliente, la pizza fue comprada en el Little Caesars de la ciudad de Veracruz, en la que normalmente compraba el platillo original de Italia.

Sin embargo, en esta ocasión, Brenda y su familia encontraron un nuevo ingrediente que no venía en la publicidad de la tienda.

"El curita venía doblado y ente la parte del tomar, abajo del queso", explicó un familiar de la joven.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, desde los que le recomiendan demandar a la pizzería, hasta los que le dicen que miente.

No obstante, hasta el cierre de esta nota, la empresa no ha contestado a la denuncia pública de la joven, quien aseguró no volverá a comprarles.

¿Little Ceasers?

Little Ceasers es una cadena de pizzerías que se comercializa de forma global que, según sus creadores, nació de una cita a ciegas entre Mike Ilitch y Marian Bayoff.

La empresa inició en el año 1959, cuando la pareja abrió su primera tienda en Michigan, Estados Unidos.

Actualmente, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se cuentan nueve sucursales que venden pizzas a precios populares, como la que compró Brenda.

