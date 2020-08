Puerto de Veracruz tiene autodefensas que cuidan colonias: Villalobos

En la ciudad de Veracruz existen 150 grupos de vecinos - en colonias y fraccionamientos - registrados en el Frente Nacional de Autodefensas, afirmó David Villalobos, líder de esas agrupaciones en el puerto.

El movimiento que encabeza surgió en el 2018. A pesar de la negativa del Gobierno del Estado para reconocerlos, desde entonces han realizado al menos 60 detenciones de personas descubiertas al momento de cometer algún delito, afirmó.

El líder de autodefensas dijo que en todos los casos son entregados a elementos de la Policía Naval y Estatal, como una detención ciudadana. En la mayoría de las ocasiones se pide a la víctima presentar la denuncia, aunque en delitos menores es común que los dejen libres, añadió.

Villalobos encabezó este jueves 20 de agosto una reunión en un salón ubicado en la colonia Zaragoza de la ciudad de Veracruz, a la que acudió Miguel Palomo Pineda, nombrado por José Manuel Mireles como líder de autodefensas en el Estado de México.

A la reunión se presentaron vecinos de colonias y fraccionamientos de la zona norte de la ciudad de Veracruz, a quienes le fueron entregadas credenciales y camisetas para identificarlos como miembros del Frente Nacional de Autodefensas.

Entre los asistentes se encontraban hombres y mujeres de diversas edades, todos con residencia en la ciudad de Veracruz, según el Villalobos.

Queremos trabajar con autoridades, responde líder de autodefensas

A penas el viernes 14 de agosto, fueron difundidas fotografías en donde se muestra a hombres armados en compañía de David Villalobos que se presentan como autodefensas en el municipio de Acultzingo.

En respuesta, Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno de Veracruz, rechazó la existencia de autodefensas en la región de Acultzingo. El funcionario señaló que este tipo de conductas se encuentran fuera de legal y advirtió que en caso de repetirse una situación similar aplicaría la Ley.

"Yo no lo denominaría autodefensas, más bien quisieron hacer una caravana mostrando ahí una aparente circunstancia de autodefensa, pero no es así. Lo que yo les puedo decir y lo he comentado, es que en Veracruz y menos en esa parte hay autodefensas; si vuelve a presentarse un grupo como ese que fue momentáneo y se le dio seguimiento inmediatamente, va a conocer que en Veracruz estamos dispuestos desde ya a hacer cumplir la ley", declaró a medios sobre el tema.

David Villalobos afirmó que las autodefensas existen no solo en Acultzingo, sino en al menos otros 50 municipios del estado de Veracruz, incluida la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y la ciudad de Xalapa.

En el municipio de Veracruz, aseguró que tiene registro de entre 10 mil y 15 mil personas que participan como autodefensas en sus colonias y fraccionamientos, motivados por una respuesta tardía de autoridades de Seguridad Públicas a reportes de delitos como robos y abusos sexuales.

"Nosotros hemos fijado una postura de invitar a las autoridades que tomen la iniciativa de permitirle a los ciudadanos participar como vigilantes, para poder apoyar a las autoridades esa es nuestra intención, los señores saben que esta lucha tiene casi tres años y siempre ha sido nuestra bandera coadyuvar a las autoridades", dijo en respuesta a las declaraciones del secretario.

A pesar de la advertencia del secretario de Gobierno, David Villalobos dijo no tener temor a que se realice algún tipo de acción legal en su contra.

"No se trata de denostar el trabajo de los ciudadanos, la gente que está aquí no somos delincuente, somos ciudadanos consientes de la necesidad y lo que hoy necesita Veracruz", añadió.

