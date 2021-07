Puente "Chueco" de Veracruz ¿Un peligro para los ciudadanos?

Cada vez que un vehículo cruza el puente de Jiménez o "Puente Chueco", debe de disminuir la velocidad, pues las trabes(soporte principal) que se encuentran salidas forman una especie de tope que junto con su estructura poco estética, que desde su construcción generó desconfianza por la estabilidad, sigue generando dudas entre la población que diario transita por el lugar.

Inaugurado en el año 2004 por el alcalde José Ramón Gutiérrez de Velasco, el puente "Chueco" mide aproximadamente 300 metros de largo por 10 de ancho y 12 de alto, esta obra se realizó debido a la necesidad que demandaba la población de una ruta de acceso que conectara al centro con la zona norte, en busca de disminuir el tráfico vehicular.

"Este puente estructuralmente está bien, aparentemente, tiene una buena base, pero geométricamente es obvio que está chueco, la inclinación hacia dentro que marca la curvatura de desarrollo, cuando tú das la vuelta tiene que inclinarse hacia dentro como todas las curvas, está se inclina hacia afuera que es lo que se siente peligroso", dijo Lina Arceo, expresidenta del Colegio de Ingenieros Civiles.

La especialista aseguró que, pese a que se encuentra hecho de concreto armado, lo que lo convierte en una estructura con mayor resistencia, esto no lo exenta de llegar a tener fallas en sus cimentaciones.

POR CERCANÍA A VÍAS DEL TREN Y CORROSIÓN SE DEBE DE TENER MAYOR MANTENIMIENTO

Otro de los factores que aumentan el deterioro no solo del Puente de Jiménez, si no el de cualquier otro que se encuentre dentro de la zona conurbada, es el nivel de corrosión que existe en el puerto de Veracruz, ya que esto acelera la degradación de los materiales.

"Una grieta indica que ya el acero está deteriorándose y en realidad el acero es el alma del puente. Si el acero se llega a deteriorar de tal manera lo que sucede es una falla frágil, la falla es que se cae, pueden tardar años, pero es algo que se debe de estar vigilando", aseveró.

El Puente de Jiménez también cruza parte del patio de maniobras de la terminal de trenes de carga de la ciudad, otro de los factores que asegura Lina Arceo se debe de tener en constante vigilancia, pues la vibración del paso del tren afecta a la estructura.

"Adicionalmente que como ahora hay más vehículos ahora están más cargados los puentes, entonces tendrían que tener un mantenimiento con mayor vigilancia", dijo.

Datos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) señalan que, desde el 2015 no se le brinda mantenimiento a ninguno de los puentes, con excepción de la rehabilitación del concreto del puente Torrentes, en 2015, una segunda fue en este año y otra restauración para el puente Morelos, en 2021.

De acuerdo con la experta, las revisiones a la estructura de los puentes deberían de ser cada tres o cuatro años en cada administración, pues, aunque algunos de ellos son relativamente nuevos, como lo es el puente de Jiménez, muchos fueron diseñados para cierto peso y cantidad de vehículos que, con los años han ido aumentando.

POR DENUNCIA DE POBLACIÓN, AYUNTAMIENTO REALIZA REVISIÓN DEL PUENTE "CHUECO"

Hace un mes, en las redes sociales, distintos usuarios denunciaron las condiciones en las que se encontraba este puente, muchos de las personas tenían dudas sobre el estado de la construcción, por lo que solicitaron se realizará una revisión.

Debido a estos señalamientos, hace un mes, las autoridades del municipio acordaron entregar un dictamen de valoración, donde revelaran las condiciones del puente.

Según la síndica del Ayuntamiento de Veracruz, Alma Lamadrid Rodríguez el peritaje ya fue concluido por el Colegio de Ingenieros de Veracruz.

"No se detectó ningún daño estructural en el puente, sí tiene al parecer deficiencias en el esquema de construcción, pero no implica eso un daño estructural o algún riesgo para la ciudadanía", aseveró.

A pesar de que aseguró que no representa ningún peligro, dijo que se realizará el mantenimiento, no solo del puente Jiménez, si no de los demás.

Estas restauraciones serán menores, ya que afirman no cuentan con el suficiente tiempo para realizar todos los arreglos que necesitan.

"Se estará trabajando, no sé si nos de tiempo en esta administración, pero si no se le dejará todo lo necesario a la siguiente para que continúe con esta labor, pero sí, el mantenimiento menor que requieran los puentes y que no impliquen ningún tema estructura o ingeniería se estará realizando los próximos meses", dijo.

Aunque especialistas explican que el puente necesita mantenimiento de tres a cuatro años por administración, es decir, en el 2020 debió ser restaurado, Lamadrid Rodríguez aseguró que En cuanto al presupuesto que se utilizará para estas restauraciones dijo que no se ha determinado y que no se encuentra incluido en el programa de inversión de este año, porque el tema es reciente.









ANTIGUAS ADMINISTRACIONES QUERÍAN DEMOLER PUENTE "CHUECO"

Está no es la primera vez que el puente "Chueco" causa controversia por su peculiar diseño, en el año 2015, el exregidor con la Comisión de Obras Públicas, Víctor Vázquez Bretón, aseguró a los medios de comunicación que el proyecto estuvo mal hecho desde un principio y que debía derrumbarse.

Además, opositores del Partido Acción Nacional (PAN), acusaron al entonces alcalde del puerto de Veracruz, José Ramón Gutiérrez de Velasco, por supuestos actos de corrupción que hicieron que el puente quedara de esa manera.

Desde entonces el puente "Chueco" sigue generando dudas por su estructura, aunque especialistas aseguran que no representa peligro, es importante que se le brinde el mantenimiento adecuado para evitar tragedia.





