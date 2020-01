Pueblos originarios exigen a AMLO fondo emergente por desabasto de alimentos

Pueblos originarios de la zona de Huayacocotla demandaron al Gobierno federal la activación de un Fondo Emergente para atender el desabasto de productos básicos, derivada de la sequía extraordinaria que se registró durante el 2019.

Al dar un mensaje frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el representante del pueblo náhuatl, Emir Hernández Cortés, aseguró que enfrentan un desabasto de maíz y granos básicos.

"(Se debe a) una pronunciada sequía que azotó nuestra región; es urgente un programa de emergencia para frenar la hambruna en nuestras comunidades y recuperar las tierras pérdidas frente a ranchos privados"

Pidió al presidente crear un banco de créditos para el fortalecimiento de la región, ejidos y comunidades, asó como poner en marcha la capacitación y apoyo económico para que los profesionistas se involucren en actividades productivas.

Dijo que lo que actualmente enfrentan los pueblos originarios es el resultado de décadas de constante abandono, abuso e injusticia, y que ahora los pueblos enfrentan enfermedades, discriminación, racismo y violencia.

"Enfrentamos situaciones de violencia, vivimos en una región en donde ha habido fuertes cacicazgos y el gobierno no ha apoyado nuestras actividades productivas y no se ha garantizado el derecho a la salud y una buena enseñanza. Nuestra región es donde se permiten las injusticias y tantas veces no se persiguen los delitos"

Aseguró que los intermediarios se apropien de todas las ganancias que producen, porque el permite el saqueo de sus recursos y no se valora la cultura, lengua e identidad.

"Hemos permitido que nuestra cultura y nuestra organización comunitaria se debilite, hemos aceptado que se nos impongan cosas dese afuera, no hemos podido generar empleo para nuestros jóvenes y hemos abandonado el campo".

Por ello, demandó que el Gobierno de México reconozca sus derechos colectivos, que se garantice la paz y seguridad de las comunidades; que se contraten y capaciten interpretes para que sus idiomas sean hablados en oficinas públicas y se creen las condiciones ara que las mujeres vivan con igualdad frente a los hombres.

"Que en escuelas se enseñen lenguas y culturas, y que se creen centros indígenas, que se enseñe su historia, cultura y tradiciones con enfoque plurilingüe y multicultural"

ygr