Protestan estudiantes del ESBAO, no llegan las becas de AMLO

Xalapa, Ver.- Estudiantes de la Escuela Secundaria y de Bachilleres de Artes y Oficios (ESBAO) de Córdoba tomaron esta mañana las instalaciones de dicha institución ante la falta de pago de las becas Benito Juárez.

A decir de Daniel Espinoza, alumno afectado, suman 400 compañeros que han sido afectados ante la falta de pago, aseguran que fue la dirección quien no entregó las listas en tiempo y forma a la Secretaría del Bienestar.

“La respuesta que hemos obtenido por parte de las autoridades es que la matrícula no fue completada, o que simplemente no la subieron a tiempo, lo que queremos es una solución, no estamos aquí para repartir culpas […] solo queremos que nos paguen porque a muchos nos hace falta, y llevamos buen promedio” dijo en entrevista.