Protestan estudiantes de Artes UV por venta de Casa del Lago

XALAPA, VER.- "La casa de lago también es mi casa", "la Casa del Lago no se vende" y "La Casa del Lago no se va, el Jazz no parará", fueron, entre otras, las frases que jóvenes estudiantes de Artes, de la Universidad Veracruzana (UV), usaron para rechazar la venta del inmueble.

En una manifestación, al ritmo de la cumbia, los jóvenes se manifestaron en las inmediaciones de Rectoría en rechazo a los trabajos de remodelación que se llevan a cabo en la Casa del Lago, un espacio cultural y artístico que depende de la máxima casa de estudios.

Los alumnos de las facultades de Danza, Teatro, Artes Plásticas, Música y Jazz UV protestaron e iniciaron su recorrido en la Facultad de Artes y se trasladaron hasta las oficinas de la Rectoría, para conocer el proyecto, pues les preocupa que el inmueble pueda ser derrumbado.

De acuerdo con la profesora de Danza, Esther Landa, las autoridades universitarias podrían desaparecer el foro "Miguel Herrera Olivo" para construir foros abiertos.

En la protesta señalaron que cada vez hay menos espacios para las presentaciones culturales y artísticas. Por ello, el proyecto de remodelación de la Casa del Lago es considerado un atentado, avalado por las autoridades universitarias.

Desde hace más de dos años y medio, los alumnos no han podido hacer uso de las instalaciones del mencionado lugar, debido a las remodelaciones que comenzaron antes de la pandemia del Sars-Cov2 (Covid-19).

Los estudiantes y maestros portaban playeras azules y en su mayoría iban de negro. Además, llevaban instrumentos y tocaron y bailaron en la Rectoría para exigir una solución abierta al diálogo.





