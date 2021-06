Protestan capacitadores del OPLE por falta de pagos en Coatza

COATZACOALCOS, VER. – Por falta de pagos y bonos, capacitadores y asistentes electorales que fueron contratados para el proceso 2021 por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), en los distritos locales XXIX y XXX con sede en Coatzacoalcos, se manifestaron afuera de las oficinas.

A once días de las elecciones, denunciaron que no les han pagado bonos, otros no recibieron sus salarios completos y un grupo menor tampoco han cobrado sus quincenas. En el distrito XXIX "Coatza urbano", son cerca de 80 personas afectadas.

"Veníamos devengando una prestación de 4 mil 500 quincenales, y cuando llegamos al banco nos topamos con que solo había 3 mil 56 pesos, todos nos preguntamos donde está la otra parte", reclamó José Osvaldo Cárdenas López, quien laboró como capacitador en el consejo distrital XXIX.

Los capacitadores fueron contratados tras un proceso de selección, y el contrato contemplaba laborar del 27 de abril hasta el 15 de junio, con un salario de 11 mil 666 pesos por los 50 días.

Sin embargo, 18 de sus compañeros siguen sin recibir el pago de su última quincena, porque en el OPLE les han argumentado que no tienen la firma del contrato esos empleados.

En tanto que en el Consejo Distrital número 30 no les pagaron un bono de más de 3 mil 200 pesos que debieron recibir como sus compañeros del Consejo Distrital número 29.

"La licenciada Columba Viviana Vela Velásquez (consejera presidente) se portó muy déspota, fue tajante con nosotros", dijo la capacitadora Gabriela Cruz Antonio.

PRESIDENTE DEL OPLE SEÑALÓ QUE NO HAN PAGADO POR FALTA DE DOCUMENTOS

Juan Ricárdez Broca, presidente del Consejo distrital XXIX reconoció que son 21 pagos pendientes y ello obedece a que los capacitadores no han entregado la documentación faltante.

"Como ya estamos para finalizar se necesita tener todo el expediente completo para hacer el pago correspondiente, esperamos que hoy acudan y salga el pago lo antes posible", indicó.

Respecto a los bonos que los manifestantes señalan no se cubrieron, el funcionario del OPLE dijo que el pasado 4 de junio se dio un pago anticipado de más de 3 mil pesos y todos los recibieron.

"Entonces ahora lo que están recibiendo es el pago y el complemento de esos 3 mil pesos, en realidad están recibiendo arriba de 6 mil pesos, si se le agrega lo que recibieron el 4 de junio", detalló.

Ricárdez Broca reiteró que, esperan que los pagos faltantes queden cubiertos esta misma semana.





