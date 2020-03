Protesta de petroleros en Coatza por despidos injustificados

Trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) protestaron por los despidos verbales e injustificados de más de 50 de ellos en los complejos petroquímicos y el edificio inteligente de Pemex-Petroquímica en Coatzacoalcos.

Los inconformes se presentaron este lunes a laborar como de costumbre, pues explicaron que de lo contrario la empresa podría considerarlo como una falta y al sumar tres en forma consecutiva serían cesados; sin embargo, el personal de vigilancia de las instalaciones les impidió el acceso con base en una lista proporcionada por instrucciones superiores.

"Pedimos las pruebas las evidencias del despido injustificado si es que se está dando así porque nada más le dijeron verbalmente, como a muchos compañeros, que no podían ingresar, entonces considero que si fue una instrucción de la dirección general sea quien venga a darle un documento, porque cerrarle el paso a cualquier trabajador también es un delito porque no tiene un documento, tiene que presentarse a trabajar y le van a poner una falta injustificada, y si hoy es una falta mañana dos y al trabajador lo van a despedir ahora sí por faltar a su trabajo, él tiene derecho a ingresar mientras no le den un documento de la causal de despido o separación de la empresa, es lo que pedimos", expresó el secretario del trabajo de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), Didier Marquina Cárdenas.

El representante sindical acudió este lunes para exigir una explicación a la empresa, pues reveló que los trabajadores cesados tienen más de 28 años de antigüedad y por ley no pueden ser despedidos.

Marquina Cárdenas recordó que tan sólo en Coatzacoalcos fueron afectados más de 50 petroleros de la UNTyPP durante el fin de semana.

"Queremos que los dejen entrar para que les den su documento que le tengan que dar donde ya le digan la razón, las causas, la justificación de por qué lo despiden, pero sabemos que el compañero con todo su currículum y demás no hay una causa, ni siquiera ha faltado a trabajar como para que le den ese trato ni a él ni a los compañeros con tantos años en la empresa", insistió.

El dirigente de la UNTyPP criticó que con la administración pasada el personal era jubilado forzosamente o la menos recibía la notificación por escrito de su cese para demandar, pero ahora ni siquiera eso.

Presencia MX /La Silla Rota Veracruz