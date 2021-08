Protegido antes de Navidad: Santa Claus se vacunó en Córdoba

CÓRDOBA, VER.- "En febrero perdí a mi segundo padre por causas de covid-19, acudí a mi segunda dosis, a él no le dio tiempo de recibir ni la primera, fui vestido de santa porque para mí representa una de las mejores épocas del año", expresa Nahúm Alducin Fernández tras vacunarse en la Arena Córdoba.

La fotografía de Santa Claus en la vacunación covid se hizo viral en redes sociales, detrás de esta imagen; Nahúm Alducin de 37 años de edad; licenciado en Negocios y Comercio Internacional, y licenciado en Ciencias de la Educación, admite que la pandemia ha cambiado su vida "dejó incompleta a mi familia, perdí amigos y no puedo organizar eventos masivos que es a lo que me dedico, y pues he tenido que buscarle y pedalearle para salir adelante".

Pese a las dificultades que ha dejado la covid, tiene la esperanza de que pronto "vamos a salir adelante de esto", y –dijo- sentirse reconfortado al contagiar de "buena vibra" a las personas que al igual que él esperan que esta navidad no falte otro miembro en casa.

Para Nahúm, es importante que las personas se vacunen y se informen en fuentes confiables, no en artículos no verificados ni en rumores.

Desde hace 6 años se viste de Santa Claus para entregar juguetes y realizar campañas altruistas.

"Mi proyecto como cada año es llevar juguetes a los niños, mucha gente apoya mis campañas y espero este año se sumen más, me gustaría que más gente se anime a vestirse de lo que guste, algún héroe, un personaje y salir un día a cambiarle el chip a las personas, a sacarles una sonrisa, animarlos un segundo, cambiarles el momento, sacarlos de la rutina, es lo que necesitamos".

Frente a la crisis que ha dejado la pandemia, exhortó a las personas a ser empáticos pues "en estos momentos la gente está viviendo muchas batallas que nosotros no sabemos".

Segunda dosis de 30 a 39, en Córdoba

Desde el lunes 16 hasta este miércoles 18 de agosto se llevó a cabo la aplicación de la segunda dosis contra la covid-19 para personas de 30 a 39 años, y embarazadas mayores de 18 años con más de nueve semanas de gestación.

Para esta vacunación, el delegado de la Secretaría de Bienestar en la zona Córdoba, Oscar Carmona Oropeza, detalló que contemplaron aplicar 17 mil 604 dosis del biológico Sinovac.

El municipio de Córdoba acumula 5 mil 797 casos confirmados, 830 casos sospechosos y 378 defunciones por covid-19, según datos oficiales del portal coronavirus.veracruz.gob.mx.

Covid-19 en México

En esta tercera ola, la Secretaría de Salud estima que hay más de 133 mil casos activos, detectados en los últimos 14 días. El reporte del martes registró 877 nuevas muertes por covid-19, la cifra más alta en un día de esta nueva ola covid.

Ante el incremento de casos por covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell ha resaltado la importancia de la vacunación al informar que del 93 por ciento de los ingresos hospitalarios y el 95 por ciento de las defunciones desde el 1 de enero fueron personas no vacunadas.

El reporte emitido por el Subsecretario de Salud indica que hasta la fecha, han vacunado al 61 por ciento de la población mayor de 18 años.