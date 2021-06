Promete López Obrador que tren ligero de Xalapa estaría listo en 2024

XALAPA, VER.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuró al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez con la construcción del Tren Ligero Metropolitano, el cual pasaría por Banderilla, Xalapa, Coatepec y Xico.

Al respecto, el mandatario federal dijo que respaldará dicha obra sólo si se termina antes de 2024, cuando ambos ejecutivos terminan sus periodos.

En la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario habló con el Gobernador, Cuitláhuac García, quien informó que hay disponibilidad de la empresa que tiene el derecho de vía para agilizar el proyecto.

"Es una obra buena para Xalapa porque hay mucho problema vial, entonces sí es una obra que se requiere, pero no es nada más el tren y las estaciones. Hay que hacer muchos puentes, viaductos, para atravesar avenidas, calles, entonces sí hay que analizarlo, pero no lo descartamos", aseveró.

Consideró que la construcción de esta obra requiere algo simular a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, en donde se necesita un acuerdo para que lo más pronto posible esté funcionando de nuevo.

"Está haciéndose el proyecto, el problema que tenemos es que no queremos dejar nada inconcluso. Entonces estamos midiendo el tiempo para terminar, si terminamos a finales del 23, o sea, si tenemos el proyecto este año, se licita este año y lo hacemos en 2 va. Pero ya en 2024 no queremos tener obras en proceso porque no queremos hacer lo mismo que se hacía antes de dejar obras tiradas, inconclusas", argumentó.

Lamentó que su administración recibió 2 obras que significaban un problema, señalando al aeropuerto de Texcoco como un daño mayor, así como el tren de Toluca a la Ciudad de México, el cual su administración no pudo cancelar por estar "avanzado".



