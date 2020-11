Prohíben a comerciantes de Coatza usar tanques de gas en vía pública

COATZACOALCOS, VER.- Con el fin de evitar algún siniestro o connato de incendio, a partir del primero de diciembre se prohíbe el uso de tanques de gas en los comercios semifijos y ambulantes instalados en la vía pública, en Coatzacoalcos.

Este martes 10 de noviembre, la Dirección de Comercio Municipal, en coordinación con inspectores de Protección Civil, recorrieron el primer cuadro de la ciudad para notificar esta medida a los comerciantes.

"Es lo que les decimos, que la instrucción es cero uso de gas, a partir de diciembre ya no podrán usarlo, podrá traer su producto terminado para hacer su venta y hacer una logística de resuministro", puntualizó el funcionario municipal.

En el centro de Coatzacoalcos son pocos los comerciantes que hacen uso de tanques de gas para preparar sus productos. La Dirección de Comercio tiene contabilizado menos de 10, que preparan y expenden frituras.

La mayoría se concentra en las colonias y el malecón costero, por lo que esta medida se aplicará de forma general.

"Considero que la zona más critica es el área de la pirámide, y vamos para allá para notificarlo a los comerciantes de esa zona en la tarde, porque será general la acción", reiteró.

En desacuerdo los comerciantes

Como era de esperarse, esta medida fue rechazada por los comerciantes, pues aseguran que tratan de cumplir con todas las recomendaciones de seguridad. Aunado al hecho de que deban traer sus productos preparados generará mas gasto, y sus productos estarán fríos.

"Definitivamente no estamos de acuerdo señor, porque en nuestro caso si se hacen los churros, pero no a alta temperatura como ellos dicen, o sea, porque cuando se surte el producto se apaga y ya, no tenemos prendida la estufa todo el momento, solo por ratos, además tenemos extintores", dijo una comerciante de frituras de nombre Rebeca Reyes.

Incluso señalaron que el mes pasado, ya les habían revisado sus instalaciones y los obligaron a comprar mangueras de mejor calidad y reubicar sus tanques, por lo que no comprenden esta nueva decisión.

"Pues no tenemos de otras más que acatar", lamentó.

La Dirección de Comercio exhortó a todos los comerciantes a acatar esta medida, pues no se descartan sanciones a los renuentes.