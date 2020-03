Profesor de FCAS Xalapa arranca denuncias del "tendedero del acoso"

A través de redes sociales una estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS)de la Universidad Veracruzana (UV) denunció que un profesor arrancó denuncias de acoso sexual que fueron colocadas "en un tendedero el acoso" al interior de la institución.

"Hoy en FCAS, el maestro se puso a arrancar las hojas y todavía se atreve a ponerse pesado con las alumnas enfrente de todos (adjunto videos abajo) ¿Van a seguir encubriendo acosadores? @SaraLdeG @ComunicacionUV @LuzioUV", señala una estudiante.

Hoy en FCAS, el maestro se puso a arrancar las hojas y todavía se atreve a ponerse pesado con las alumnas enfrente de todos (adjunto videos abajo) ¿Van a seguir encubriendo acosadores? @SaraLdeG @ComunicacionUV @LuzioUV pic.twitter.com/9r7NJdhj6X — wachi (@Aileendruiz) March 17, 2020

En un video publicado por la misma cuenta se observa a una persona retirando estos mensajes escritos en papel y señala "Ha de ser otro Ismael, pero por si las moscas".

Hay que destacar que las alumnas señalan a un profesor cuyo nombre de pila es precisamente Ismael y a quien señalan con algunos mensaje como: "No maestro Ismael, no es normal que me toque la cintura".

"No maestro Manuel Ignacio (Iñaqui) no quiero que me tome fotos ni que me diga que le gusto, tampoco quiero que me dé cosas por estar con usted, ni hacer poses sexuales en sus actividades de eminos", "Estás bien buenota, me lo dijo el profe Ismael enfrente de toda la clase (denuncié y lo protegieron)", "Muy feminista la facultad en Facebook pero todos saben qué profe acosa a sus alumnas y sigue haciéndolo", son parte de las denuncias de las alumnas.

Esto generó molestias entre usuarias de redes sociales que se unieron a las denuncias con mensajes como "Qué asco con ese maestro! Siempre pasaba a las mujeres al pizarrón para verles las piernas y nalgas. Hacia comentarios en clase sobre una prima que tenía que estaba bien buena y que era monja, qué tristeza que tengan docentes así".

ygr