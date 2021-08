Primer informe de Cuitláhuac García: de los logros a los silencios

Xalapa, Ver. - Logros por más de 5 mil millones de pesos en obras, un ajuste en las finanzas y una contribución a la rendición de cuentas, entre otros puntos enlistados, destacó el mensaje del Primer Informe de Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Sin embargo, además de los resultados y los aplausos, el mensaje verbal del Gobernador evidenció el silencio gubernamental ante tres fenómenos: el alza en feminicidios, la disputa de cárteles de la delincuencia y una constante en el número de personas desaparecidas.

Lo anterior, además del discurso institucional de adjudicar a las anteriores administraciones un desastre en materia financiera, humanitaria y de estado de derecho en Veracruz.

De hecho, en sus primeras palabras, García Jiménez culpó de sus antecesores Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) y Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) de jugar políticamente con la obra pública.

Ejemplo de lo anterior es el caso del hospital de Tatahuicapan de Juárez, inaugurado sin equipo, según aseguró.

“Un gobernador se atrevió a inaugurar un hospital en el municipio de Tatahuicapan, ese día tuvo que rentar una planta de luz y llevar equipo prestado, ya que no sólo no tenía luz, tampoco agua y drenaje, mucho menos medicinas, y así lo inauguró; terminó su mandato y así lo dejó; el puro edificio sin nada”

A lo anterior, agregó que el sistema de videovigilancia del estado, implementado por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, sólo funciona al 20 por ciento de su capacidad.

En cuanto al tema de seguridad el informe revela que 4 mil 759 cámaras no operan debido a la insuficiencia del sistema de enlaces inalámbricos para la transferencia de información.

En su mensaje, el Gobernador además recalcó la crítica contra los “lujos” de su antecesor, dado que los recortes al gasto se logró un ahorro de 38 por ciento menos del presupuesto de la administración anterior en la Oficina del Gobernador, un total de 80 millones de pesos.

“Ya no viajo en Jet de Lujo, quitamos secretaria particular y secretaria privada; ahora dichas funciones las realiza personal de la jefatura de oficina”, presumió e igualmente enfatizó en la reducción del número de escoltas personales y las aeronaves se pusieron al servicio del Pueblo, pero ello no lo dejó “inmóvil”.

“Por Primera Vez también un gobernador cumple su palabra de regresar a los municipios. De los 212 municipios hemos vuelto a recorrer 92 de ellos” dijo.

LO ESCRITO

A diferencia del mensaje verbal ofrecido en Palacio de Gobierno el documento de respaldo del Informe, el Gobierno de Veracruz aborda los temas de feminicidio, aborto y desaparición de personas, sin embargo, las acciones citadas no aterrizan con una metodología precisa para repeler el problema.

Es el caso de la atención a víctimas del delito de violencia de género; en el cual refiere la atención de las fuerzas policiacas a 536 casos, con un reporte de 540 víctimas y la intervención de 218 personas.

En el caso del feminicidio, el Gobierno de Veracruz se propuso reducir la incidencia de 140, registrados en 2019, a 75 en 2024 y 50 en 2030; esto por medio de ordenar el fortalecimiento de la estrategia de atención a las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, priorizando los municipios en AVGM con población indígena.

Resalta una laguna para concretar dicha meta, pues el Ejecutivo solo redunda en las capacitaciones a 17 titulares de las unidades de género sobre la naturaleza e implicaciones de la Alerta y a 75 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Además, resalta la inversión de 2 millones de pesos del Proyecto Acciones Eficaces para la Atención de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género en Veracruz 2019, aunque este solo diagnosticara la violencia específica en los municipios indígenas y el embarazo en niñas y adolescentes por violencia sexual.

En el tema de desapariciones, el Gobierno repite en el informe el “heredar” dicha problemática desde administraciones pasadas, aunque enfatiza en la Declaratoria del Plan Emergente por Crisis de Violaciones a Derechos Humanos y en la conformación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, a la vez de la asignación de 80 millones de pesos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI); la instalación del Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de búsqueda y se dotó de mayor presupuesto a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).

No obstante, omite, nuevamente el cómo aterrizar dichas acciones, además, no enfatiza en las labores de búsqueda en los sitios de inhumación clandestina, además, no dedica una sola palabra del informe al tema de las fosas.

Otro punto omitido en el mensaje verbal, pero abordado en el documento, es el referente a la interrupción legal del embarazo (ILE) en donde sólo se admite la actualización del directorio de hospitales no objetores de conciencia.

Un punto más abordado superficialmente es el del combate a la delincuencia organizada, en donde el informe se limita a la implementación de operativos en combate y la prevención del delito; pero no de células o grupos desmantelados.

LO VERBAL

El mensaje del Mandatario inició y resaltó acciones evidentes del gobierno; en el tema de Salud, enfatizó en la construcción de 21 nuevas unidades médicas y la rehabilitación de 77 más.

Lo anterior sumado a un abasto se sitúa en 82 por ciento, a la par de la inversión de 584 millones en equipamiento, mobiliario e instrumental médico; mil 185 millones de pesos para comprar fármacos y material de curación, de esta cifra, 60 millones de pesos corresponden para tratamientos oncológicos.

García Jiménez además privilegió la honestidad en el manejo de los recursos públicos con la eliminación de los moches, el coyotaje y

en Educación, el Gobernador destacó la basificación de 20 mil docentes y personal administrativo de la SEV; además de la entrega de 2 mil 378 plazas a profesores de nuevo ingreso, correspondientes a 341 promociones en la función de la convocatoria 2018-2019, y además se regularon 386 asignaciones derivadas de los concursos del ciclo 2016-2017.

El gobernador resaltó además la asignación de 75 millones de pesos a cinco programas y la entrega de 31 mil 563 estímulos por parte del Sistema Estatal de Becas. Además, por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez” se entregaron 297 mil 293 apoyos a estudiantes de Educación Básica, 220 mil 703 de Media Superior y tres mil 544 del Programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”.

En el tema de desarrollo social, el Gobernador Cuitláhuac García resaltó la estrategia “Sembremos Bienestar Común”, para generar 240 diagnósticos de pobreza y vulnerabilidad en 162 municipios.

Con lo anterior anunció que los programas sociales ya no serán utilizados con fines partidistas; a través del Padrón Único de Sujetos de Derecho y Administración de la Información Territorial.

Si bien el Gobernador abordó el tema de la seguridad pública, este se realizó de manera superficial y en el mensaje destacó cuatro ejes: dos dirigidos a atacar el problema de fondo y dos a la contención. Además, resaltó que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la incidencia delictiva en Veracruz tuvo una disminución, de enero a agosto, del 20.82%; con un promedio de 407.76 delitos por cada 100 mil habitantes en comparación con los 515 en el mismo periodo de 2018.

No obstante, no profundizó en la disputa entre cárteles de la delincuencia, ni en la continuidad del fenómeno de desaparición de personas y la localización de nuevas fosas clandestinas.

A la vez, omitió referirse en su mensaje al problema de los feminicidios, el alza en dicha incidencia delictiva, al grado que Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional, y sobre todo enfatizar en el tema de la interrupción legal del embarazo, siendo reclamos recurrentes de colectivos de defensa de derechos de las mujeres.

ygr