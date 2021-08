Primer año de gobierno: marcado por secuestros y feminicidios; homicidios y robos a la baja

El primer año de gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, estuvo marcado por el aumento en dos delitos de alto impacto: secuestros y feminicidios, de acuerdo con los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En ambos delitos, Veracruz encabezó la lista nacional en relación con el número de casos registrados con carpetas de investigación, pero al mismo tiempo, en ambos se registraron aumentos con relación al 2018.

Por el contrario, los indicadores con respecto a homicidio doloso, robos y delitos sexuales se contuvieron en comparación con las cifras registradas el año previo al inicio de su gestión, es decir, el último año de gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Arturo Matiello Canales, presidente de la Asociación de Consejos de Participación Cívica, afirmó que en ninguno de los casos las cifras que muestra el SESNSP son alentadoras para Veracruz.

Pues en el primer caso es suficiente para ubicar a Veracruz a la cabeza a nivel nacional en casos de secuestros y feminicidios, mientras que en los delitos donde se registró la disminución, no significa que haya sido suficiente para alejarse de los primeros puestos.

Es decir, pese a la disminución el estado de Veracruz aportó poco menos del 5 por ciento de los homicidios dolosos totales en el país en 2019, el año con más asesinatos en la historia moderna, ubicándose en el top ten de estados de la República con más asesinatos.

No solo eso, Arturo Matiello Canales afirmó que las cifras oficiales no son decisivas, ya que al menos 90 por ciento de los delitos que ocurren en Veracruz, como pasa en el país, no son denunciados por las víctimas.

FEMINICIDIO Y SECUESTRO

Según el organismo federal, que cruza sus estadísticas de la información recibida por las fiscalías de los estados, durante el 2019 ocurrieron 157 casos de feminicidios, contra 101 casos ocurridos en el 2018.

El aumento en términos generales es de poco más de un tercio y fue suficiente para que se incluyeran a 17 municipios veracruzanos dentro de la lista de los 100 municipios con más casos de feminicidios durante el 2019.

Los indicadores cobran relevancia si se observa que el estado de Veracruz recibió la Alerta de Género por violencia feminicida desde noviembre del 2016, lo que se suponía obligaba al Gobierno del Estado en sus órdenes, a ejercer las acciones necesarias para la prevención de este delito.

En el caso del secuestro, este delito tuvo un crecimiento de 40 por ciento en comparación al número de casos ocurridos durante todo el 2019, al pasar de los 175 casos en 2018 a los 298 el año pasado.

La suma mencionada fue suficiente para que Veracruz se localizara a la cabeza a nivel nacional en la incidencia de este delito; superando a otros estados con mayor índice poblacional como la Ciudad de México y el Estado de México, que registraron 175 y 206 casos, respectivamente.

No obstante, se observa que la tendencia en el número de casos de este delito tuvo una disminución en los últimos dos meses del 2019, ya que en noviembre y diciembre sumaron 13 en cada mes, contra 40 ocurridos en febrero, 39 en enero y 28 en octubre, que fueron los que más casos registraron.

Arturo Matiello Canales, presidente de la Asociación de Consejos de Participación Ciudadana, afirmó que, en el caso del secuestro, se trata de uno de los ilícitos que menos son denunciados por las víctimas, ya que la forma en la que se comete el delito obliga a las víctimas y sus familiares a guardar silencio.

“Si vemos que la cifra de casos en Veracruz es alta deberíamos preocuparnos, porque es probablemente el delito de alto impacto que menos se denuncia, entonces la cifra seguramente es mayor”

HOMICIDIO, ROBO Y DELITOS SEXUALES A LA BAJA

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se tuvo una disminución en los casos de homicidios dolosos, robos y delitos contra la libertad sexual, en comparación a lo registrado en el último año de gobierno de su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares

Según los datos actualizados del organismo federal, en el 2019 ocurrieron mil 358 homicidios dolosos en Veracruz, contra mil 497 durante 2018, mientras que los robos pasaron de 23 mil 595 a 19 mil 744, es decir, hubo una baja de 10 y 17 por ciento, respectivamente, en los delitos mencionados.

Pese a los movimientos de grupos feministas y las denuncias públicas hechas por acoso hacia mujeres en diversos ámbitos de la sociedad, lo cierto es que las cifras oficiales demostraron una baja en delitos de tipo sexual entre el 2018 y el 2019.

Entre un año y otro se pasó de mil 864 carpetas de investigación por delitos contra la libertad sexual, a registrar 770, es decir, una disminución de más de la mitad en el número de casos.

Sin embargo, los indicadores no son del todo alentadores, ya que en los últimos tres meses del año se acumularon al menos la mitad de los casos; 111 en octubre, 100 en noviembre y 116 en diciembre.

TRABAJO CON LA SOCIEDAD

El presidente de la Asociación de Consejos de Participación Cívica, Arturo Matiello Canales, afirmó que el segundo año del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, tendrá como reto disminuir los indicadores en materia de incidencia delictiva.

Señaló que es necesario que la estrategia sea replanteada para analizar cuáles fueron los aspectos que no funcionaron en las políticas de seguridad pública implementadas en el primer año de ejercicio.

Como recomendación, señaló que es necesario fortalecer la prevención del delito, a través de programas de reconstrucción del tejido social, en donde se incluya a los diversos sectores de la sociedad civil organizada.

“Me parece que es algo que empiezan a hacer, en todo el primero año fue nulo el acercamiento con la sociedad civil, solo hasta finales del 2019, eso es una señal buena, porque al parecer se dieron cuenta que necesitan de la sociedad, eso es bueno porque no tienen que descubrir el hilo negro en esto”

