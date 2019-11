PRI acusa mentiras en el Informe de Cuitláhuac García

Con su contra-informe, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, evidenció que el gobierno del Estado, a cargo de Cuitláhuac García Jiménez, mantiene un subejercicio en prácticamente todas las áreas de la administración estatal.

Además, aseveró que la inseguridad incrementó y no se ha hecho infraestructura carretera en la entidad.

Al presentar el "Primer Informe de Mentiras" acusó que los funcionarios estatales están "engañando" al mandatario, quien presentó datos y cifras completamente opuestos a la realidad.

Puso como ejemplo que en el ramo de inversión pública este año se contó con 5 mil 700.5 millones de pesos.

Sin embargo, a un mes de terminar el año solo se ha contratado mil 38.4 millones de pesos y por ello el subejercicio en este rubro es del 81.8 por ciento; ya que no se han gastado 4 mil 670.1 millones de pesos.

Señaló que en un año se han realizado 163 obras en 124 municipios. Agregó que según el tercer Informe trimestral del gasto público, el gasto del Gobierno del morenista es de apenas 872 millones de pesos, contra los 9 mil 235 millones de pesos que se gastaron en otros años.

Alertó que lo anterior no se traduce en ahorro, pero sí en falta de inversión.

Dijo que mientras en 2015 el gobierno gastó 435.7 millones de pesos; en 2016, 6 mil 666.9 millones de pesos; en 2017 cayó a mil 247 millones de pesos; en 2018 subió a 9 mil 235.9 millones de pesos, este año cayó el gasto a 872 millones de pesos.

"No significa ahorro, sino dinero que ha dejado de circular en el estado de Veracruz. Esta es la razón por la que no hay dinero en las calles, por la que las familias no tienen dinero en la bolsa, porque una de la fuentes que hacen circular el dinero es el Gobierno y el Gobierno de acuerdo a datos oficiales no está gastando".

En el rubro de salud, indicó que de los 10 mil 476 millones de pesos se detonaron apenas 460.2 millones de pesos para obra de infraestructura hospitalaria, pero que hasta el tercer trimestre del año solo se ha devengado 113.2 millones de pesos.

El priísta aseguró que el subejercicio en materia de infraestructura en salud es por el orden de los 347 millones de pesos; es decir, el 75.4 por ciento de los recursos presupuestados para este año.

En cuanto a medicamentos, indicó que el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez tenía un presupuesto de 2 mil 696 millones de pesos, pero que sólo se han ejercido mil 974 millones de pesos.

En cuanto a desarrollo social, dijo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social hay 5 millones 88 mil veracruzanos en situación de pobreza y que el estado de encuentra en el lugar número 29 a nivel nacional en cuanto a desarrollo social, apenas por encima de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Indicó que tan sólo en este rubro de desarrollo social, al que le fue asignado un presupuesto de 477.1 millones de pesos enfrenta un subejercicio de 96.6 por ciento porque no se ha ejercido.

En el ramo de vivienda, el presupuesto es de 124 millones de pesos, pero hasta ahora el tercer Informe trimestral informa que el Gobierno no ha gastado un solo peso.

En desarrollo económico, el priísta aseguró que en Veracruz los pequeños comercios viven "una agonía", hay reducción en el desarrollo económico, existen más de 96 mil personas desempleadas, y que según el indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) estatal, en Veracruz hay una contracción del 0.1 por ciento.

"Estamos reprobados en empleos formales, productividad, pobreza laboral, informalidad, en deuda pública y en ocupación de Gobierno".

Dijo que según el INEGI, que hay 5 mil 383 personas que perdieron su empleo o dejaron de estar asegurados en todo el estado. "No estamos ante buenas noticias".

En cuanto a seguridad pública, Marlon Ramírez indicó que tan sólo la carretera Puebla-Veracruz es una de las más inseguras de todo el país, pues en lo que va del año dejan registrado al menos 3 mil asaltos.

Detalló que según la organización Alto Al Secuestro, en la entidad se han cometido 398 casos de secuestro, principalmente en Xalapa (28), Coatzacoalcos (26), Orizaba (24), puerto de Veracruz (24), Martínez de la Torre (21) y Córdoba (15), con lo cual se observa un repunte.

En cuanto a feminicidios dijo que en 2015 se reportaron 40 casos, en 2016 hubo 58, en el bienio reportaron 100 y 101, y en lo que va de este año ya suman más de 140. Pese a ello, criticó que el Gobierno gasta 2 mil millones de pesos sin que se refleje en la mejoría en la seguridad pública.

En cuanto a la eliminación de gastos excesivos de Gobierno, criticó que haya familiares no sólo del gobernador en las dependencias, sino de diputados como Rosalinda Galindo, el diputado José Manuel Pozos Castro, entre otros.

"El empleo se está generando en la familia de los funcionarios de la 4T (...) En servicios personales, el Gobierno aumentó a 32 mil 802 millones de pesos, ¿dónde quedó la austeridad?, Se está gastando casi 4 mil millones de pesos más que en 2016".

El priísta abundó que en cuanto a convenios con la federación, el Gobierno ha logrado obtener 2 mil 109 millones de pesos, mientras que en otros años la cifra era superior.

"Está claro que el Presidente no le tiene confianza a Veracruz para darle dinero y solamente hay dos hipótesis: el dinero solo lo utiliza para el tren maya o no confía en que el Gobernador gaste adecuadamente el dinero".

Sobre la reestructuración de la deuda planteada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, Marlon Ramírez dijo que sería hasta 2027 cuando el estado pueda ahorrarse 4 mil 620 millones de pesos con este proceso, pero que a partir de entonces y hasta el 2029 costaría 14 mil 376 millones de pesos.

"Nos terminaría de costar la reestructuración de la deuda 9 mil 756.3 millones de pesos. Claramente nos va a costar más caro y habrá que revisarlo".

En cuanto al rubro agropecuario, dijo que se tiene destinados apenas 349.2 millones de pesos pero el subejercicio es de casi el 60 por ciento porque no se han gastado 206 millones de pesos.

Sobre las finanzas, puso en duda el saneamiento ya que aseguró que en Veracruz hay problemas en el manejo de los recursos sobretodo en infraestructura carretera, en donde dijo hay un subejercicio de mil 873.9 millones de pesos, correspondiente al 87.3 por ciento.

"Esta es la razón por la que hasta los albañiles están emigrando, por la cual los empresarios constructores no están teniendo trabajo, la economía está en recesión".