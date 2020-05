Prevén impacto de covid-19 en remesas; se desplomarían 15%

Xalapa, Ver.- En el primer trimestre del 2020 Veracruz recibió un total de 364.5 millones de dólares por concepto de remesas, sin embargo, economistas de la Universidad Veracruzana advierten que el envío irá a la baja a consecuencia de la parálisis económica que se vive en Estados Unidos, generada por el coronavirus.

En el pasado las remesas beneficiaban a los municipios rurales. En la actualidad, 60 de cada 100 dólares que se envían llegan a las ciudades con mayor número de población como: Xalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, San Andrés, Martínez de la Torre, Minatitlán, Misantla, Las Choapas y Actopan, entre otras.

Los economistas de la Universidad Veracruzana (UV) Rafael Arias Hernández y Rafael Vela Martínez, coincidieron que las remesas irán a la baja en los siguientes meses, dado que Estados Unidos también padece los estragos de la pandemia por coronavirus: parálisis económica y la pérdida de empleo.

El envío de dólares da un respiro a la economía local, estatal y nacional, por lo que la reducción en la transferencia de la moneda norteamericana tendrá un impacto negativo en el bolsillo de los veracruzanos

El 5 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el aumento en las remesas enviadas por connacionales desde la Unión Americana, pues fue el monto más alto de las últimas dos décadas. Ese hecho fue criticado por los dos investigadores de la UV.

MÉXICO Y VERACRUZ EXPORTAN POBRES

El integrante del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la UV, Rafael Arias Hernández, recordó que México es la tercera nación en expulsar el mayor número de migrantes.

El hecho de que la gente pobre migre y decida sacrificar sus ingresos para enviarlos a su familia, no es algo que se pueda presumir, opinó el economista.

"Somos el tercer país en el mundo que exporta pobres y que recibe 36 mil millones de dólares anuales, el punto no es cómo lo presume ya sabes quién, no, los gobiernos no pueden presumir su fracaso e insuficiencia para generar condiciones de empleo e igualdad para todos"

Los veracruzanos se deben sentir orgullosos por la solidaridad y sacrificio de quienes fueron en búsqueda del llamado sueño americano.

"Pero el otro lado de la moneda es que este hecho significa la incapacidad de los gobiernos para generar las condiciones que permitan que ellos (los migrantes) se queden"

La expectativa y el temor es que las remesas caigan hasta en un 15 por ciento en lo que resta del 2020, por los efectos de la pandemia, lo que tendrá un impacto en ciudades como Xalapa, Veracruz, Orizaba. Martínez de la Torre, Córdoba, Coatzacoalcos, que son los mayores exportadores de pobres, explicó Arias Hernández.

Veracruz es la novena entidad que recibe el mayor monto de remesas, por lo que es urgente que se tomen medidas para aminorar el impacto en la reducción de la llegada de dólares, reiteró el economista.

En 2019 Veracruz recibió mil 500 millones de dólares, poco más de 300 mil millones de pesos.

"Es un apoyo muy importante que se va a reducir. Este es uno de los clavos de los que estamos agarrados, y cuando un gobierno presume que reciben remesas solo exhibe su incapacidad para frenar la migración".

REMESAS INCREMENTA POR LA CAÍDA DEL PESO ANTE EL DÓLAR

Por su parte el Académico de la UV, adscrito al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), Rafael Vela Martínez, observó que en abril los medios de comunicación destacaron un aumento de las remesas, como un tema positivo.

Sin embargo, dijo, el aumento en la transferencia de dólares se atribuye a la caída del peso ante la moneda de EU, y al final eso tiene un impacto en la inflación y en el precio de la canasta básica, pues el 51 por ciento de lo que se compra en mercados proviene del vecino del norte.

Los expertos, alertó, han mencionado que el envío de las remesas podría caer hasta en un 40 por ciento, porque no hay actividad económica en EU, "todo apunta que el escenario para nuestro país será difícil, porque las remesas son un subsidio para la economía".

"Esto ya es inmediato, ya se está sintiendo en las áreas rurales y conforme pasen los meses se va a agudizar en lo que resta del año"

Recomendó la entrega de microcréditos para el sector agrícola para intentar paliar los efectos de la caída de las remesas. Por lo regular el dinero que les llega de la Unión Americana se usa para la compra de insumos para producir en el campo y levantar la cosecha, por lo que gobierno tendrá que destinar recursos para ello.

CUÁNTO DINERO LLEGÓ A VERACRUZ

Datos del Banco de México detalla que de enero a marzo se recibieron 346.5 millones de dólares, de ese total 218.8 millones de dólares se concentran en 24 ciudades con mayor población.

El dinero se distribuyó de la siguiente manera: Xalapa recibió transferencias por 24 millones de dólares; Veracruz 20.7 millones de dólares; Orizaba 21.3 millones de dólares; Córdoba 16.4 millones de dólares; San Andrés Tuxtla 14.8 millones de dólares; Martínez de la Torre 14.2 millones de dólares.

Otros con menor monto son: Minatitlán 9.4 millones de dólares; Misantla 9.3 millones de dólares; Las Choapas 8.3 millones de dólares; Acayucan 8.2 millones de dólares, y Tierra Blanca 8.1 millones de dólares.

Coscomatepec 7.7 millones de dólares; Coatzacoalcos 7.2 millones de dólares; Actopan 7.1 millones de dólares; Tlapacoyan 6.7 millones de dólares Huatusco y Álamo 6.6 millones de dólares; Cuitláhuac 6.5 millones de dólares, Zongolica 6 millones de dólares; La Antigua 5.7 millones de dólares; Papantla y Coyutla 5.3 millones de dólares; Boca del Río 4.2 millones de dólares y Tuxpan 3.8 millones de dólares.

