Presupuesto 2020 es "asistencialista": senador

Xalapa, Ver.- El Senador Julen Rementería del Puerto, consideró que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 es "asistencialista" debido a que se enfoca en el bienestar de la población mediante la entrega de recursos y no en el crecimiento económico del país.

"Otra vez me parece que es un presupuesto asistencialista. Se habla de un crecimiento, se pretende hablar del bienestar de la población, pero no se proponen las condiciones o las formas para que haya crecimiento económico. El Presidente desestima el crecimiento y dice que lo que le interesa no es el crecimiento de la economía, sino el bienestar de la población. Y francamente no se puede simplemente entregar dinero".

Tras manifestar su apoyo a Joaquín Guzmán Avilés como candidato a la Dirigencia Estatal del PAN desde Xalapa, el legislador reiteró que la Federación no puede apostar a entregar dinero a través de programas sociales sin procurar la manera de generar el recurso.

"No se puede pretender de manera permanente, un año tras otro, el estar entregando recursos sin la manera de ver cómo generar esos recursos con crecimiento en la economía. Porque entonces, a lo que se apuesta, es a entregar dinero, y eso va a ser quitarle dinero al bueno para entregarlo en programas sociales que, si bien pudieran tener una justificación de orden social, se necesita buscar una manera de conseguirlo sin que se acabe la fuente de extracción de esos recursos"

Julen Rementería también criticó la reducción en inversiones de áreas sustantivas como infraestructura. A su vez, cuestionó el monto destinado a los salarios de los elementos que conforman la Guardia Nacional, el cual dijo, no sería suficiente de acuerdo al compromiso realizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Podrían hablarse sólo de 8 mil 500 elementos de la Guardia Nacional, y el Presidente hablaba de cincuenta y tantos mil elementos. ¿La diferencia de dónde va a salir? ¿De la SEDENA, de la milicia, los militares, los marinos? ¿De dónde va a salir?", cuestionó.

Advirtió que, de haber un respaldo económico en otras instituciones, se vulneraría la ley orgánica, donde se estipuló que la Guardia Nacional debe contar con un presupuesto propio.

ygr