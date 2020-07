Presunto policía feminicida, brindaba protección a mujeres violentadas

"Ahora tengo que dejar atrás una familia que me llora desconsoladamente, una hija que sufre, dos hijos que con el alma quisieran retroceder el tiempo para salvarme y dos nietos que quedan preguntándose qué es lo que me pasó. Quedan atrás mi madre, mis hermanos, mis nueras, mis sobrinos y mis amigos, quisiera poder haberme despedido y dejarles más recuerdos felices pero un mal hombre me quitó la oportunidad de lograrlo. Hoy mi familia pide justicia para poder dejarme ir en paz, hoy mi familia les pide que compartan este nombre MIGUEL ÁNGEL FLORES GÓMEZ, un servidor público, un policía ministerial, quiero que hoy alcen la voz por mí, porque desgraciadamente, yo ya no la puedo alzar, compartan ese nombre y su cara, para que mi feminicidio no quede impune. Para que las autoridades no hagan oídos sordos y vista ciega a mi caso, que yo no sea un archivo más entre el mundo de expedientes que poseen. Ayuden a mi familia a exigir justicia, que no haya corrupción y que esto no quede impune, hoy les pido que sean mi esencia, que sean Verónica".