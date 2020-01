Presión de religiosos frena Reforma Civil

Ni los argumentos sobre el respeto a los derechos humanos de la diversidad sexual, ni la visita del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, lograron persuadir a los diputados locales de Veracruz para someter a votación el dictamen de la reforma al Código Civil que plantea el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Entre protestas y encontronazos entre grupos religiosos y diputados, la iniciativa de la diputada Mónica Robles Barajas, seguirá "en la congeladora", pues los legisladores decidieron no enlistarla en la orden del día de la última sesión ordinaria del segundo año de ejercicio, mientras afuera los grupos religiosos amenazaron que el voto a favor de los diputados sería castigado en las urnas.

El discurso de ambas partes, pro reforma y quienes están en contra, en días previos a la sesión de este jueves fueron aumentando de tono; primero las advertencias de la Iglesia se centraron en el discurso de que la iniciativa representa un ataque a la "familia natural", y conminaron a los legisladores a no aprobarla.

Hasta el momento se confirmó que 14 diputados de la oposición no avalarían el matrimonio gay y buscan más adeptos para el momento en que se someta a discusión.

Hay que recordar que sólo se necesita de mayoría simple, es decir 26 votos a favor, para aprobar el dictamen impulsado por la morenista.

FRACASO DE FOROS SOBRE REFORMA

En contraparte, grupos de activistas y la propia diputada promovente realizaron foros para el análisis de esta iniciativa que además aborda temas como el hecho de que los padres elijan el orden de apellidos en el registro de hijas e hijos o la posibilidad de solicitud de uno o ambos cónyuges para disolver el matrimonio a voluntad de no querer continuarlo, conocido como divorcio exprés.

El resultado fue que grupos antagónicos "reventaran" los foros e impidieran su realización, como en el caso de los municipios de Orizaba, Veracruz y Coatzacoalcos, debido a que a gritos provocaron que la diputada Mónica Robles "saliera por la puerta de atrás" sin que pudiera explicar los alcances del a iniciativa.

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, consideró que los foros fueron un rotundo fracaso en el intento de la diputada por "coronar" su gira triunfal por diversas ciudades del estado.

"En realidad fue un fracaso más. El foro solo evidenció las intenciones y estrategias de la diputada. No en balde vino a Xalapa el subsecretario de los derechos humanos para tomar la batuta y dar línea para llevar a cabo la reforma. Lo que no contaban es que se encontrarían con manifestantes que muestran su repudio a la Iniciativa Robles y que los foros además de ser un gasto innecesario fueron en realidad un rotundo fracaso. Existe un rechazo ciudadano a la reforma del Código Civil. Ojalá lo entiendan", señaló el clérigo.

La crítica fue la misma, que el "matrimonio es por definición entre un hombre y una mujer, de esa relación surgen los hijos y no se puede equiparar con ninguna otra relación socio asistencial, sexual y/o afectiva".

ENCINAS NO PUDO LEVANTAR LA REFORMA

En Xalapa, aunque sí se logró hacer el foro, los grupos religiosos se manifestaron afuera del Palacio Legislativo y denunciaron que se les impidió el acceso; dentro, con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, la diputada morenista Mónica Robles incluso bromeó al preguntar que "¿a estas alturas quién quiere casarse?".

Aún así, dio su mensaje sobre la iniciativa y a manera de respaldo, Encinas Rodríguez pidió a los diputados locales votar "por mayoría calificada" la reforma.

"Espero que haya un acompañamiento fiel, de una mayoría calificada del Congreso, que no dude en votar en favor de estos derechos porque, si bien los derechos no se votan, a veces los obstáculos, las resistencias políticas imponen limitaciones", dijo apenas la semana pasada.

Como respuesta, tanto líderes religiosos como diputados locales criticaron al funcionario por "intentar dar línea" en el Poder Legislativo; el primero en señalar que no acataría la recomendación del enviado del Gobierno federal fue el priista Jorge Moreno Salinas.

"Podrán querer presionar, yo no milito en el partido que milita Encinas, lo respeto, pero yo tengo mis convicciones, no tengo miedo, yo al único que le temo es a Dios", y añadió que votará en contra de esto.

En el caso de otros líderes, el presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, acusó que al interior del partido Morena hay un grupo que quiere imponer ideologías de género a toda la sociedad, pero que incluso dentro de sus militantes hay quienes no están de acuerdo con aprobar este tipo de reformas.

Y respondió al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, que los señaló por generar problemas en el estado, ya que dijo debería voltear a ver al interior de su partido.

"Es curioso que acusen a la sociedad de encono cuando en sus mismos grupos este encono es hasta armado porque recordemos que las asambleas estatales de ese partido en varios estado se suspendieron por la presencia y detonación de armas de fuego, la acusación de encono la tendrían que asumir primero ellos".

GRUPOS RELIGIOSOS ADVIERTEN CASTIGO ELECTORAL A QUIENES VOTEN A FAVOR

Este jueves, integrantes de asociaciones civiles, grupos religiosos y provida se dieron cita afuera del Palacio Legislativo para exigir a los diputados "dar la cara" y votar en contra de la reforma, que se temía fuera llevada al pleno en esta sesión, la última de este periodo de sesiones.

El grito desde fuera advirtió a los diputados: "los ataques a la familia se pagan en las urnas"; la integrante de la asociación "Nacer es mi derecho", Olga Mariana Igartúa Pérez Allende, retó a "salir y defender" su iniciativa a la diputada Mónica Robles Barajas.

"¿Quieren foros? Aquí hay uno, ¿quieren consulta? Aquí hay una. El pueblo mexicano exige a la diputada Mónica Robles que salga, queremos que vengas y defiendas esa iniciativa aquí presente y no dentro escondida en tu curul. Los mexicanos estamos despiertos y vamos a defender a la familia y la fe".

Con un tono amenazante soltó "Diputados de Morena, la decisión no se nos olvidará ni en las elecciones intermedias ni en las presidenciales".

DIPUTADOS DE OPOSICIÓN PROMETEN NO AVALAR REFORMA

Minutos más tarde, el coordinador del grupo mixto "Del lado correcto de la historia", Gonzalo Guízar Valladares, así como el priista Jorge Moreno Salinas y la coordinadora del grupo "Acción Nacional" Veracruz, María Josefina Gamboa, salieron para dialogar con los manifestantes.

Ante ellos, prometieron que la iniciativa no será aprobada; el diputado priista Jorge Moreno aseguró que su decisión de no avalar la reforma no es contra de alguien "sino a favor de la familia".

"La reforma no tiene que pasar, no pasará; no es en contra de alguien es a favor de la familia, que quede muy claro. Lo que la naturaleza no da no lo puede otorgar un Código, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Eso es lo que vamos a respaldar, lo vamos a lograr porque tenemos la fuerza de Dios"

El diputado Gonzalo Guízar Valladares pidió no hacer declaraciones en contra de "los aliados" pues dijo que el fin último de su movimiento es frenar la reforma al Código Civil.

"No vayamos a malinterpretar las cosas y decir cosas que agredan a los que son aliados; es un movimiento que busca como objetivo no a la reforma, y para que no sea tenemos que sumar a todos los que estén a favor y escuchar con respeto a los que no coincidan".

Por su parte, la panista María Josefina Gamboa Torales aseguró que están en contra "del adoctrinamiento" que se pretende hacer, en clara alusión a la ideología de género y recordó que mantendrán su compromiso de votar en contra de la iniciativa.

"Estamos en contra de la reforma, nuestro voto será en contra de la reforma y ese es un compromiso que tenemos con ustedes, lo reiteramos frente a cualquiera y además estamos absolutamente en contra de un adoctrinamiento masivo como el que se está pretendiendo; los padres veracruzano tiene derechos decidir sobre la educación de sus hijos y no podemos imponerles".

El coordinador de la bancada panista, Omar Miranda prometió no avalar esta iniciativa "por un tema de convicción" de que la familia es la base de la sociedad y se debe proteger.

"No estamos a favor de la reforma, no votaremos a favor de ellos y queremos decirles que es un tema de convicción, estamos por defender a la familia que es la base de nuestra sociedad y ahí estaremos firmemente".

Ante ello, la comunidad LGBTTTI advirtió que cobrará al PAN la decisión de no avalar la reforma y que lo haría en las urnas.

Algunos miembros de la comunidad gay se manifestaron en el Congreso local ante la decisión de aplazar la votación de la iniciativa, y la activista Jazz Bustamante señaló que "el cobro de facturas" también será para Morena.

"Políticamente les está generando una polarización, hay que recordar que la fuerza contraria de Morena es Acción Nacional, y Acción Nacional se va a estar agarrando de lo que pueda".

Incluso, recordó qué hay diputados que llegaron a la curul gracias al voto de la comunidad.

"Se los digo con todas sus letras (...) esto es político y a ella, lo que la llevo dos veces al poder fueron los votos de los maricas, las lesbianas, de los homosexuales y los trans, vienen elecciones y veremos".

CONGRESO DECIDE ESPERAR PARA VOTAR REFORMA

Más tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín, reconoció que no se sometió a votación la iniciativa porque "siguen en diálogo con todos" y que los diputados deben poder analizar su voto.

"Diálogo, solamente y los diputados analizarán, a nadie se le impone nada, es democracia, pero es a través del diálogo, pero si ellos quieren manifestarse también los respetados".

Gómez Cazarín aceptó que están dispuestos a analizar "el término correcto que se debe establecer" y negó que evitar votar este tema sea un cálculo para no afectar los intereses políticos de Morena en las votaciones.

"Yo no le tengo miedo a nada, señorita, con todo respeto, yo no le tengo miedo a nada y no vengo aquí por un costo político, soy un representante del pueblo; estamos buscando diálogo pero no tenemos miedo a nada".

Esto a pesar de que el mismo diputado confirmó que tienen los 26 votos de los diputados de Morena requeridos para avalar esta reforma, aunque dijo no se trata de imponer.

"Morena tiene 26 votos y si fuera como dicen que imponemos podríamos sacarla y votarla pero no, estamos buscando diálogo".

Por su parte, el presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF), Rodrigo Iván Cortés Jiménez aseguró que los legisladores admitieron buscar "otro tipo de relaciones" a modo que se establezcan figuras distintas a las del matrimonio.

"Varios de los legisladores han aceptado de manera explícita y miembros de varios grupos parlamentarios, que la atención a la institución matrimonial, hombre y mujer, tiene que respetarse, (...) no tenemos problemas con eso y los adultos pueden resolver por medio de estudios jurídicos vínculos como el legado o la seguridad social".

ygr