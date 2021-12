"Prefería tomar agua que comer"; Jesús sufrió trastornos alimenticios

Dejar de comer durante casi una semana se volvió un estilo de vida para Jesús. Sin importar las carencias que aseguró le provocaba reemplazar la comida por agua, así cursó todo un semestre en la Universidad Veracruzana (UV).

Jesús, de 20 años, sintió por primera vez lo que era vivir solo, cocinar solo y no contar con alguien que le incentivara a comer todos los días como lo hacían en su pueblo al norte del estado.

"Era la primera vez, así que prefería guardar el dinero y tomar agua todos los días", contó.

Si bien Jesús no acudió con un especialista para conocer su estatus de salud, en el Día Internacional de la lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) que se celebra este martes 30 de noviembre, reconoció que no le ayudó dejar de comer.

"No sé qué me pasó, sentía que me hacía bien, pero me afectó", dijo.

Para Jesús, contestar a los cuestionamientos de sus compañeros en la UV con un "al rato como, llego a hacerme algo" se convirtió en una constante, todos los días lo repetía, pero no era así.

Jesús explicó que, tras despedirse de sus amigas y amigos, llegaba a su cuarto rentado cerca del campus Mocambo en la zona universitario de Boca del Río, pero de solo verlo "se deprimía".

Las condiciones en las que se encontraba el lugar que le costaba casi tres mil pesos, no le permitían cocinar con regularidad y gastar diario en comida hecha, por lo que prefería dormir temprano.

Ante esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó que las carencias, los excesos o los desequilibrios de la ingesta de energía y/o nutrientes de una persona son los factores determinantes para la desnutrición.

La psicóloga Diana Loyo acuñó la falta de alimentación de muchos estudiantes foráneos con una necesidad de satisfacer necesidades afectivas al encontrarse con la soledad, "quien deja de comer puede tener una imagen corporal incomoda de sí mismo", afirmó.

Tan solo durante la semana Epidemiológica 46 del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema único de Información, se registraron tres mil 492 casos de desnutrición en el estado de Veracruz.

Además, 114 caso de Anorexia, bulimia y otros trastornos alimenticios, según el Boletín Epidemiológico.

Jesús dijo reconocerlo ahora.

"Como lo más saludable que puedo y no solo agua, sé que tengo que cuidarme e ir al doctor, porque no quiero enfermarme", finalizó.