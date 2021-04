Precandidatos amenazados en Veracruz no denuncian, afirma Gobernador

De los señalamientos por amenazas y actos violentos contra precandidatos a cargos de elección popular en el actual proceso 2020-2021, no se ha presentado ninguna denuncia por parte de los presuntos agraviados.

Lo anterior lo exhibió el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

El Ejecutivo dijo que a la fecha tiene reportados 6 casos de amenazas en contra de aspirantes, pero no hay denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Añadió que de los 6 casos reportados dos no son candidatos; uno de estos fue denunciado mediáticamente en Xalapa y otro habría ocurrido en Emiliano Zapata, pero subrayó que no hay denuncias.

"Tenemos seis reportes de presuntas amenazas a personajes de la política que pudieran tener interés en ser candidatos; de esos seis, dos no son candidatos, hay una que dice ser candidata y resulta que el candidato ya está nombrado, fue aquí en Xalapa de alguien que dice ser candidata del PRD y resulta que va PAN, PRD y PRI juntos".

En cuanto a los casos de los aspirantes que salieron a declarar a medios de comunicación que fueron víctimas de amenazas, añadió que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz no tiene registro de estas denuncias.



"Nosotros corroboramos y el OPLE no tiene registro, no sé si el partido lo haya registrado. El otro caso fue en Emiliano Zapata, pero no se identifica la persona por qué lo dijo y no encontramos partido que lo tenga registrado ni se sabe quién es. Si alguien es candidato por lo menos debe ser conocido, pero ¿qué tipo de campaña está haciendo que ni en su casa lo conocen? y tampoco hay denuncia en la FGE".

El Gobernador no descartó que haya quien quiera "darse a conocer" mediáticamente a través de estas denuncias.

"Para acabar pronto, de los seis reportes no hay ninguna denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado, nos está haciendo pensar que quizá algunos quieran usar mediáticamente esta situación para darse a conocer. Lo que pido es que nos ayuden interponiendo las denuncias correspondientes"

Te puede interesar Continúan amenazas a candidatos en Veracruz, ahora contra aspirante priísta

Reveló que se reportó un caso en el municipio de Carlos A. Carrillo en donde se iba a denunciar amenazas, pero "en las indagatorias" se descubrió un video en el que el hijo del presunto agredido se identificaba como miembro de un cartel delincuencial.

"Se presentó en el caso de Carlos A. Carrillo una persona que sí venía a denunciar y en las indagatorias apareció un video de su hijo disparando con un arma y diciendo miembro de un cartel; o sea va, denuncia y en las primeras indagatorias resulta que su hijo sube un video, lo hace público, disparando y diciendo que es miembro de un cartel".

PIDIERON A VERACRUZ CUIDAR A CANDIDATOS

El pasado mes de marzo la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, pidió al Gobierno de Veracruz colaborar en la protección de candidatos amenazados.

Posteriormente, el 9 de abril, informó sobre los resultados de la Estrategia de Protección en contexto electoral, advirtiendo que Veracruz está dentro de las 5 entidades que concentran el 47.57 por ciento de los casos registrados en el país.

Detalló que las 103 agresiones o amenazas perpetradas en México se distribuyen en 28 estados del país, siendo el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo los que más reportes tienen hasta la fecha.

Concretamente el Estado de México y Veracruz se han registrado 9 casos en cada entidad; en Nuevo León, Oaxaca, así como San Luis Potosí van 8 casos en cada entidad y en Quintana Roo 7 casos.

La funcionaria federal se refirió al caso de Carla Enríquez Merlín, aspirante a una candidatura a la presidencia municipal, quien fue asesinada junto con su madre, Gladys Merlín Castro, el 15 de febrero.