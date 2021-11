PRD desaparece en Congreso de Veracruz, pluris se van a Morena

XALAPA, VER. - A tres días de rendir protesta como diputadas plurinominales del PRD, Perla Romero y Lidia Mezhua Campos renunciaron al Sol Azteca, y se sumaron a Morena, grupo que hoy suma 31 legisladores.

Perla Romero

Las dos mujeres que llegaron por los votos que logró el Sol Azteca en las urnas, decidieron unirse a Morena, así lo dio a conocer el coordinador de la fracción de Morena en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, quien confirmó la adhesión vía redes sociales.

Lidia Mezhua Campos

"La suma de voluntades a favor de Veracruz siempre será bien recibida. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado que la Transformación de México necesita ser incluyente.

Por eso, damos la bienvenida con mucho gusto a las compañeras diputadas, mujeres de talento y trabajo, Lidia Irma Mezhua Campos y Perla Eufemia Romero Rodríguez que se suman a nuestro movimiento, convencidas y decididas a contribuir al cambio verdadero de Veracruz", publicó en su red social.

El viernes, cuando se instaló el Congreso, el coordinador de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín anunció la adhesión de Paul Martínez Marié, Ana Miriam Ferráez Centeno, Luis Ronaldo Zarate Díaz del PT y Rafael Gustavo Fararoni Magaña y Luis Arturo Santiago Martínez del Verde a su grupo legislativo. Este lunes suman ya 31 diputados.

Que les vaya bien, les desea el dirigente del PRD

En entrevista con este medio de comunicación, Sergio Martínez Cadena celebró el valor que las dos diputadas que decidieron renunciar a la militancia del Sol Azteca, y no se pasaron simulando que pertenecían al partido, apoyando a Morena, como ocurrió en la 65 legislatura.

Dijo que respetaba la decisión de las dos perredistas, sin embargo, no compartía su actuar debido a que ellas no valoraron los votos de la militancia que las llevó a la representación popular.

Legalmente no se puede requerir la diputación, al ser representación del PRD, "fue una decisión que ellas tomaron, yo respeto su decisión, aunque no la comparto, porque hubo mucha gente que se movió en el Estado para dar su voto y tener representación en la Cámara. Su decisión no la avalo, espero que les vaya bien".

Celebró que las dos mujeres hayan tomado decisiones drásticas, en lugar de estar engañando o jugueteando a ser de la oposición, "prefiero que se definan, y las felicito que hayan tomado la decisión y el valor de marcar su ruta tan pronto, para qué vivir engañados".

PRD podría presentar propuestas en el Congreso vía PRI o PAN

El líder estatal del Sol Azteca, Sergio Cadena no descartó pedir a la dirigencia del PAN o el PRI a que lleven al Congreso alguna de las propuestas que puedan surgir en los tres años de la actual Cámara.

Comentó que la población valorará el actuar de las dos legisladoras que brincaron a un nuevo partido; planteó que con la mayoría que tiene Morena ahora están obligado a dar resultados a favor de los veracruzanos.

Evitó opinar si las detenciones de Rogelio Franco, Gregorio Gómez y Norma Azucena Rodríguez haya motivado a las dos representantes a sumarse a Morena, "yo no las puedo traer con correa, son decisiones personales, el PRD les dio toda la posibilidad de llegar al Congreso local".

A pesar de la fuga de diputadas afirmó que el Sol Azteca está fuerte en Veracruz y se mantendrán en la lucha por consolidar las instituciones y señalando las deficiencias del actual gobierno de Morena.

Con lo anterior, los grupos parlamentarios quedarían integrados:

Morena

1.- Juan Javier Gómez Cazarín

2.- Luis Fernando Cervantes Cruz

3.- Roberto Francisco San Román Solana

4.- Genaro Ibáñez Martínez

5.- Elizabeth Cervantes De La Cruz

6.- Cecilia Josefina Guevara Guembe

7.- Bonifacio Castillo Cruz

8.- Adriana Esther Martínez Sánchez

9.- Rosalinda Galindo Silva

10.- Luis Antonio Luna Rosales

11.- Fernando Arteaga Aponte

12.- José Magdaleno Rosales Torres

13.- Lourdes Juárez Lara de Córdoba

14.- Itzel López López por Orizaba

15.- Margarita Corro Mendoza

16.- Janix Liliana Castro Muñoz

17.- Magaly Armenta Oliveros

18.- Marco Antonio Martínez Amador

19.- Jessica Ramírez Cisneros

20.- Eusebia Cortes Pérez

21.- Sergio Lenin Guzmán Ricardez

22.- Gonzalo Duran Chincoya

23.- Illya Dolores Escobar Martínez

24.- Gisela López López

25.- Paul Martínez Marié

26.- Ana Miriam Ferráez Centeno

27.- Rafael Gustavo Fararoni Magaña

28.- Luis Ronaldo Zarate Díaz

29.- Luis Arturo Santiago Martínez

30.- Perla Eufemia Romero Rodríguez

31.- Lidia Irma Mezhua Campos

PAN

1.- Othón Hernández Candanedo

2.- Jaime Enrique De La Garza Martínez

3.- Hugo González Saavedra

4.- Enrique Cambranis Torres

5.- Nora Jessica Lagunes Jauregui

6.- Bingen Rementería Molina

7.- Itzel Yescas Valdivia

8.- Verónica Pulido

9.- Miguel David Hermida Copado

PRI

1.- Anilú Ingram Vallines

2.- Marlon Eduardo Ramírez Marín

3.- Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre

Quedaron como representantes de PT: Ramón Díaz Ávila y José Luis Tehuintle Xocua; por el Verde Ecologista: Citlalli Medellín Careaga y Tania Cruz Mejía; por Movimiento Ciudadano: Maribel Ramírez Topete y Ruth Callejas Roldan; y por Fuerza por México Juan Santos Mendoza.

El PRD sumó 204 mil 365 de votación efectiva, la curul de Perla Romero se logró a cambio de 156 mil 714 votos, y la de Lidia Mezhua se asignó por el resto mayor.

Morena ya sólo requiere de tres adhesiones o votos para lograr la mayoría, por lo que no necesitaría a la oposición para sacar adelante cualquier votación calificada.