Por "pedir moches", cesan a inspector de comercio en Xalapa

XALAPA, VER. – Por presuntos actos de corrupción, el jefe de inspectores de comercio en Xalapa fue cesado del cargo. Así lo confirmó el director de Desarrollo Económico, Alberto Romero Gutiérrez, quien además dijo que existe una investigación interna.

En entrevista, Romero Gutiérrez también informó que cuatro inspectores fueron iniciados procedimientos administrativos contra cuatro inspectores. "Quien no se apega al trabajo que nos indica don Ricardo Ahued será dado de baja", sostuvo.

A inicios de semana, fue difundida una versión en redes sociales, de que elementos del Departamento de Inspección y Atención al Comercio municipal estaban involucrados en videos y audios donde presuntamente extorsionaban a comerciantes en la zona de El Dique.

Alberto Romero explicó que los cuatro inspectores ligados a probables dádivas o moches contra comerciantes se señalaron entre sí. En el caso de Gerardo Jesús Flores, quien estaba a cargo de ellos fue separado del puesto por presunta omisión.

"Con don Ricardo Ahued la no corrupción en serio. Desplegaremos un operativo permanente con todos los comerciantes establecidos para que sus trámites de regularización los hagan directamente en el Ayuntamiento y así eviten ser objeto de ser presionados", señaló.

En junio de 2021, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued dijo en entrevista con La Silla Rota Veracruz que no toleraría corrupción en su gobierno. "No voy a tolerar corrupción ni gente inepta, o que trate mal a la gente que lo visita o al personal".

"Yo no me voy a prestar a corrupción, lo lamento, el que quiera que me siga, el que no, no va a caber. Si tengo que quitar a alguien lo voy a hacer, porque va de por medio mi imagen, mi familia", advirtió el munícipe morenista días después de ser electo por segunda ocasión en ese cargo.

