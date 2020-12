Por pandemia y clases en línea Nicole dejó la universidad

La voz triste de Nicole se escucha a través del teléfono, mientras comenta que, debido a la falta de internet, una computadora y por la carga laboral, se vio en la necesidad de salirse de la universidad, pese a que solo le faltaba un año para terminarla.

Nicole aún recuerda la vez que aplicó para el examen de admisión de la Universidad Veracruzana (UV), tras varios meses de trabajar para juntar el dinero y pagar su ficha de inscripción, logró quedar entre los primeros lugares en la carrera de Gestión y Dirección de Negocios.

El primer año trascurrió normal, a pesar de que tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo, debido a que no cuenta con ningún tipo de ayuda, todo se complicó con la llegada de la pandemia del covid-19.

Por el cierre de escuelas a finales de marzo y las clases en línea que obligaron a todos los estudiantes de los distintos niveles educativos a sumergirse en tareas virtuales y el aprendizaje mediante plataformas digitales y televisión, causó que los alumnos se adaptaran a este nuevo modelo educativo, aunque muchos no contaban con servicio de internet y herramientas para hacer frente a esta pandemia de desigualdad.

"Para mí, fue muy difícil ya que no tenía internet y no cuento con mucha tecnología en mi casa, a lo mucho con mi teléfono, pues realmente hacer los archivos en mi teléfono y subirlos para mí era muy difícil", contó.

Hacía recargas para poder entrar a clases virtuales

El primer semestre virtual logró terminarlo con dificultad, debido a que no contaba con internet en su casa, por lo cual tenía que hacer recargas que iban de los 20 a 50 pesos, por día, lo que significaba un gasto extra.

De igual manera comenta que las recargas que hacia no le alcanzaba para cubrir las clases que tenía durante todo el día, por lo que llegaba a ausentarse.

Su trabajo también se convirtió en otro obstáculo, puesto que las horas de clases chocaban con su horario laboral.

"Cuando era presencial no había tanto problema, pero ahorita que todo es en línea es más difícil, ya que en mi trabajo no me dan tanto chance, ya no me dan los medios turnos", aseveró.

La falta de ingresos fue otro golpe al cual se tuvo que enfrentar puesto que, ella trabaja en un salón de belleza y debido a las bajas ventas que ocasionó la cuarentena sus entradas económicas disminuyeron.

Entre el gasto de los carros, la comida, el pago de la casa donde vive y demás insumos que tenía que comprar, su sueldo no le alcanzaba para costear un servicio de internet.

Ansiedad y depresión también la orillaron a abandonar la universidad

El estrés que le provocaba las clases virtuales y el poco apoyo que recibió de sus compañeros y algunos maestros ocasionaron que Nicole se sumiera en depresión y ansiedad.

"Hace muchos años yo padecí de ansiedad, entonces me volvió la ansiedad de que no podía hacer nada, por más que yo lo intentaba me costaba trabajo, yo me ponía a llorar. De hecho, hasta me deprimí", dijo.

Según datos del Boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, a mediados de marzo antes que iniciara la pandemia del covid en Veracruz, existían en el estado mil 354 personas diagnosticadas con depresión.

Para la semana 46 del mes noviembre, ultimo dato de la institución, el estado había acumulado 2 mil 297 nuevos casos de depresión, un total de 3 mil 651 casos.

Aunque tenía la posibilidad de pedir la baja temporal el estrés y los problemas ocasionaron que la fecha se le pasara, aunado a la poca comunicación que obtuvo por parte de sus maestros, después de eso tomó la decisión de abandonar sus estudios.

Abandono escolar por pandemia

El pasado mes de agosto la Secretaría de Educación Pública informaba que derivado de la pandemia del covid, dos millones 252 mil 300 alumnos de preescolar, primaria y secundaria habían abandonado las aulas definitivamente.

De igual manera 305 mil 89 universitarios, equivalentes a 8 por ciento de la matrícula en ese nivel educativo, también lo hicieron.

Mientras que se estimó que 800 mil alumnos ya no transitaron de la secundaria al bachillerato.

En tanto en Veracruz, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, señaló que en durante la pandemia la deserción escolar en el estado ha sido de 14.5 por ciento, sin embargo, el 1.3 por ciento se ha debido a la emergencia sanitaria.

Los municipios con mayor deserción, en nivel primaria, fueron: Apazapan, Veracruz, Coatzacoalcos, Isla, Río Blanco, Landero y Coss, Soconusco, Tuxtilla, Banderilla y Ayahualulco.

En nivel secundaria: Tlacotepec de Mejía, Puente Nacional, Chacaltianguis, Tepatlaxco, Isla, Mariano Escobedo, Acula, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec y Ayahualulco.

Media Superior: Coscomatepec, Úrsulo Galván, Iztaczoquitlán, Tuxpan, Tequila, Atoyac, Lerdo de Tejada, Cuitláhuac, Cerro Azul, Banderilla.

Educación Superior: Huatusco, Tuxpan, Medellín de Bravo, Cosamaloapan, Alvarado, Emiliano Zapata, Banderilla, Coatzacoalcos, Amatlán de los Reyes y Veracruz.