Por pandemia Julio perdió su trabajo y no puede pagar recibo de agua

"O comemos o pagamos el agua, no nos da pa' todo", dice Julio, hace 10 meses se quedó sin trabajo, luego de ser despedido de la empresa Ferrocarriles de México, tras la entrada del covid-19 al estado de Veracruz.

En una fila de más de 50 personas que esperan su turno a las afueras de la sucursal de Grupo MÁS, en la zona norte del municipio de Veracruz, Julio espera turno al igual que otros usuarios fue a pagar el servicio de agua, pero en esta ocasión no es suyo, sino de su madre, pues por el momento no puede costear los seis mil pesos que debe, porque no cuenta con el dinero suficiente para cubrirlo.

Julio forma parte de los más de 10 mil veracruzanos que perdieron su empleo a inicios de la contingencia sanitaria en los meses de marzo y abril del 2020, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se desempeñaba como "garrotero", como comúnmente se le llama a las personas que se encargan de las labores técnicas del tren.

Desde entonces no logra conseguir ningún trabajo formal con el que pueda afrontar los gastos de su familia.

"Por la pandemia mandaron a recortar gente, nos dijeron que luego nos volvían a hablar y nada (...) estoy esperando a que me liquiden para poder pagar el agua", comentó Julio.

Debido a eso tuvo que realizar trabajos informales, como árbitro de fútbol, pero de igual manera y por la suspensión de actividades no esenciales, este oficio no le deja mucho dinero.

Su esposa lo ayuda vendiendo diferentes artículos desde casa, para seguir sobreviviendo esta crisis.

A partir de ese momento él y su familia tuvieron que reducir los gastos de distintos productos de la canasta básica, los cuales incrementaron sus precios en el 2020, aseguró.

"Lo más indispensable que es la comida lo tuvimos que reducir un poco, porque no hay de donde jalarle (...) las carnes que es lo que más caro está y varias cosas que tuvimos que reducir en cuestión de comida", contó.

Aunado a eso, asegura que los cobros en el recibo de agua han ido en incremento en los últimos meses.

"Por mes pagamos casi 300 pesos, antes era menos el pago como 190, subió el doble y la calidad es pésima porque luego sale el agua sucia", dijo.

María ahorró un año para pagar su recibo de agua

María es otra de las personas que esperan en la fila junto a Julio, para pagar su recibo de agua tuvo que ahorrar un año debido a que no puede estarlo costeando cada mes.

A sus 68 años sigue trabajando limpiando casas, ya que es el único lugar donde le otorgan empleo por su edad.

Ella vivió la misma situación que Julio, pues al inicio de la pandemia fue despedida por ser parte de uno de los grupos vulnerables, hace tres meses regresó a laboral, pero admite que con lo que gana no le alcanza.

Por su trabajo solo gana 250 pesos, aunado a eso solo labora esporádicamente de dos a cuatro días, por lo que para pagar los mil 632 tuvo que quitar la cuarta parte de lo que gana y así cumplir con su cuota anual.

"Uno tiene que ir ahorrando, con lo de la luz también, ahorita nos quedan 15 días para (pagar) la luz y en estas dos semanas tengo que sacar para lo de la luz", aseveró María.

Veracruz generó menos del 75 % de trabajos formales en 2020

Datos del portal México ¿Cómo Vamos? indican que durante el año 2020 el estado de Veracruz generó menos de 23 mil 531 empleos formales, esto en el cuarto trimestre del año, quedándose muy por debajo de los 74 mil 700 que se tenía como meta en ese periodo.

En tanto que, para el segundo trimestre, justo cuando recién inició la emergencia sanitaria, se perdieron 44 mil 146 empleos y en el tercer 40 mil 697.

Mientras que, a nivel nacional hubo una pérdida de 130 mil 593 plazas, de acuerdo con datos del IMSS.

En el acumulado de los primeros 3 meses del año se crearon 61 mil 501 plazas formales, la generación más baja desde 2009.

Así como en marzo, el número de empleos registrados ante el IMSS incrementó 0.66 por ciento respecto a marzo del 2019, la tasa anual de crecimiento de empleo formal más baja desde enero 2010; al cierre de marzo 2020 hay 20 millones 482 mil 943 trabajadores formales registrados.

La mayoría de estos trabajadores como Julio siguen sin tener un empleo formal, por lo que la pandemia los obligó a ingresar a la fila de empleados informales, mientras que siguen esperando que la situación económica mejore para ser contratados de nueva cuenta.

