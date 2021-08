Por llevar a su hijo a terapia, despiden a empleada de ayuntamiento de Jamapa

Veracruz, Ver.- Empleadas y extrabajadoras del Ayuntamiento de Jamapa, a cargo de Florisel Ríos Delfín, denunciaron de nueva cuenta hostigamiento, amenazas y despidos injustificados de parte de la alcaldesa.

El último caso se trata de una empleada que fue dada de baja por ausentarse para llevar a su hijo a terapia al Centro de Rehabilitación Integral de Veracruz (Criver), se trata de Narcisa Díaz Romero.

La exempleada aseguró contar con los permisos necesarios para faltar los días que su hijo recibe terapia, a pesar de ello, usaron su ausencia para despedirla.

Explicó que trabaja en una escuela, pero está contratada por el ayuntamiento.

"Me dieron un acta. Yo les dije que tengo un permiso de la docente para llegar tarde los días que llevo al niño al CRIVER. Me contestan que si donde trabajo es en el Municipio o en la escuela; que me pague el municipio es otra cosa".

Además, otra de las empleadas afirmó que han sufrido acoso laboral desde hace dos años, a la llegada de la actual administración; aseguró que ha sido de manera constante contra trabajadores que incluso llevan 30 años de base.

Piden ayuda al gobierno estatal y la Comisión de Derechos Humanos para que “vean a Jamapa”.

Entre los abusos, señalaron que les disminuyeron el salario, no les cumplieron con el aguinaldo a 12 trabajadores de base, no tienen seguridad social y el argumento de la Alcaldesa es que no tienen recursos.

"La Presidenta Municipal nos amenaza de que nos va a correr. El Oficial mayor me hizo llegar un oficio donde (pide) me presente a firmar mi liquidación. No tienen argumentos, de una compañera argumentan que faltó pero ella tiene un hijo con capacidades diferentes", señaló Balbina Vela Pérez.

El días pasados, empleadas del Ayuntamiento ya se habían manifestado durante el informe de la alcaldesa Florisel Ríos Delfín, denunciando las irregularidades, sin que haya habido respuesta por parte de la Edil.



vtr