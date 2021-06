Por inundaciones, serpientes llegan a Xalapa

XALAPA, VER.- Las constantes lluvias provocaron que las madrigueras de serpientes se inunden, por lo que se ha notado su presencia en zonas urbanas de Xalapa, lo que ha generado alerta entre la población.

Los animales no son peligrosos por lo que el ambientalista Alejandro Montano pidió no matarlos, pues en el momento que el agua baje, volverán a su hábitad.

Montano aseguró que, las serpientes salen de sus madrigueras en época de estiaje buscando agua, y en época de lluvias buscando un refugio, sin embargo, una de las ventaja en la ciudad, dijo, es que no hay reportes de reptiles venenosos,

"No tenemos registro de serpientes que representen un riesgo para la salud de nosotros, al menos en el bosque mesófilo de Xalapa o en los parques de Xalapa como Los Lagos, Los Tecajetes, el Macultépec, el Natura o el Cerro de la Galaxia", expresó.

Por el exceso de agua, en sus madrigueras salen a buscar espacios más secos, los cuales encuentran en los patios de algunas viviendas. Los organismos no miden más de 30 centímetros y sólo buscan un refugio.

"Hay diferentes especies que podemos observar, una que le llaman corredora o lagartijera, es una serpiente de color verde olivo con el vientre amarillo, no es venenosa y se alimenta de lagartijas, como su nombre lo dice y otras especies como ratones. Tenemos otra especie llamada minadora, no es venenosa y es tímida, es negra con rojo y es endémica de México"

Al detallar la característica de otras especies, mencionó que algunas son de color negro con un anillo en la cabeza llamada "dormilona", la cual, además de ser tímida, cuando se siente estresada se hace la muerta para que nadie la moleste; además, del falso coralillo.

Hizo un llamado a la población a no tenerles miedo y a que las dejen ir, ya que solo buscan un lugar seguro para vivir, incluso, pidió llamar a los números de bomberos y protección civil para que se las lleven a un lugar seguro, "no lastimemos, no capturemos, no matemos a la fauna silvestre".





am