Por falta de recursos, municipios de Veracruz no tienen policías

Xalapa, Ver.- El encargado del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Martín Aurelio Ramos Ruvalcaba, confirmó que el cuarenta por ciento de los municipios veracruzanos no ha conformado su propia policía municipal debido a la falta de recursos y personal humano certificado.

Entrevistado tras la guardia de honor que la dependencia a su cargo montó este lunes ante el monumento a Miguel Hidalgo, el funcionario precisó que son los municipios más pequeños los que aún no cuentan con sus respectivas policías municipales.

"Estamos hablando de un promedio del 40 por ciento de los municipios (...) algunos municipios como Zongolica, la mayoría son municipios pequeños"

A pesar del contexto de violencia que azota a Veracruz, el funcionario descartó que este asunto genere inseguridad en el estado, pues dijo, se trata de un problema que atraviesa todo el país.

"No, ese no es el motivo dado que en donde no tenemos policías municipales hay elementos estatales o federales", señaló

Pese a los crímenes y ejecuciones que se registran prácticamente todos los días en el estado, Ramos Ruvalcaba aseguró que desde el Consejo Estatal de Seguridad Pública trabajan para que la integración de las policías municipales se lleve a cabo con elementos debidamente acreditados.

