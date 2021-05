Por falta de camas en Hospital Regional Magdaleno lleva 8 días esperando cirugía

El 16 mayo Magdaleno Ramos Santos salió de la localidad Zacate Colorado en el municipio de Poza Rica para ser operado en el Hospital Regional de Veracruz, desde entonces espera todos los días junto con su familia a las afueras del lugar sin tener respuesta.

Magdaleno trabaja como jardinero, su sueldo apenas y le alcanzó para pagar dos boletos de autobús para llegar a la ciudad de Veracruz; el de su esposa y el de su hijastra, quienes lo acompañan en la espera, también recibió ayuda del DIF municipal de Poza Rica para comprar el suyo.

Para la cirugía tuvo que conseguir dos donadores de sangre, los cuales tuvo que pagar 500 pesos cada uno y realizarse la prueba de la covid-19 cuyo costo fue de 850 pesos, con tal de que fuera aceptado en el hospital.

Hace tres años fue diagnosticado con hipertrofia prostática, lo que le genera dolores en la parte baja del estómago , así como dificultad para evacuar, desde entonces lidia con las molestias que le genera la enfermedad, pero también ha batallado con la atención médica, pues asegura apenas le dieron el permiso para que fuera intervenido en el Hospital Regional.

Magdaleno pensó que una vez teniendo el permiso de traslado lo demás sería fácil, pues sería intervenido de inmediato para aliviar su afección, pero no fue así, durante los últimos ocho días ha escuchado la frase "Lo siento, no hay camas disponibles".

"No están cambiando el pase para la operación, ya nos lo cambiaron otra vez y hay que esperar", dijo Aurelia García.

Desde que llegó sale todos los días de la colonia Agustin Yañez donde vive un familiar que les da posada por las noches, diariamente paga al menos 100 pesos de pasajes y afirman que el poco dinero con el que contaban se les ha terminado en traslados y en copias que le piden en el hospital para ser atendido.

"SI NO NOS ATIENDEN NOS TENDRÍAMOS QUE REGRESAR A POZA RICA"

-¿Cómo es el proceso de espera?

-Cansado. Yo a él me lo tengo que traer y a veces nos los traemos y otras no porque le duele, hoy si lo trajimos porque según hoy ya nos daban una esperanza porque ya lo iban a operar, pero si ellos nos dicen que ya no lo operan ya nos vamos a tener que regresar a Poza Rica, otra vez de regreso, lamentó su hijastra Aurelia García.

El proceso de espera es duro, llegan a partir de las 6:00 de la mañana y están prácticamente todo el día, hay algunas veces que no les alcanza para comer, en otras ocasiones sobrellevan el hambre con algún alimento que asociaciones o distintas personas les regalan.

"Yo quisiera que ya me internaran, para que yo esté tranquilo, porque ya no tenemos dinero, ayer no comimos todo el día para poder pagar el pasaje", aseguró Magdaleno

QUEJAS EN PANDEMIA

Durante la pandemia de la covid-19 han surgido diferentes quejas por partes de pacientes ante la falta de atención en el Hospital Regional, una de ellas fue de Guillermo quien esperó más de 40 días para ser intervenido quirúrgicamente, esto debido a que el hospital no contaba con los recursos necesarios para costear la operación.

Otra de las quejas fue el desabasto de medicamentos para el cáncer cuando la emergencia sanitaria apenas empezaba, esto originó que los padres de familia salieran a las afueras del lugar para protestar, debido a que llevaban 20 días sin medicamentos.

A este expediente de quejas se suma la de Magdaleno, quien sigue sin recibir la cirugía que tenía programada desde hace ocho días y la cual afirma no podrá esperar más por la falta de dinero.

La Silla Rota Veracruz buscó entrevista con el director del hospital, para que expresara su punto de vista sobre la falta de camas para pacientes, pero no fue posible contactarlo, no obstante prometieron dar declaración en los próximos días.

am