Por extinción de fideicomisos, ganaderos del sur sufren por lluvias

LAS CHOAPAS, VER.- La eliminación de los fideicomisos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (la 4T), también impactará al sector ganadero, debido a que disminuirán los apoyos que recibían a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, de tal forma, que ahora subsistirán con sus propios recursos.

Lo anterior fue confirmado por los dirigentes ganaderos de Las Choapas, Juan Diego Ayala Ortiz y Julio Hernández Gutiérrez, al ser abordados juntos durante una reunión de trabajo improvisada que sostuvieron ambos productores el mediodía de este miércoles 4 de noviembre.

En ese sentido, plantearon que el Seguro Ganadero continúa, ese no se elimina, porque lo paga directamente la Confederación, aunque ahora las reglas las hicieron más estrictas, ya que pagarán por cantidad de ganado, por ejemplo, "a mí se me murió un toro, quise cobrar el seguro y me dijeron que no, que tienen que ser cinco animales de jalón que se me tienen que morir para que pueda alcanzar el seguro, esto es a través de la Confederación Nacional Ganadera; cuando aretas el ganado obtienes el seguro automáticamente", explicó el profesor Ayala Ortiz, presidente de la "Asociación Ganadera de Las Choapas".

"La extinción de los fideicomisos básicamente nos está afectando, y va a afectar más por la eliminación de los apoyos a la infraestructura como en el repoblamiento de los hatos, había programas que, por ejemplo, este rancho necesita ser repoblado, meto sangre nueva, vaquillas y sementales; había apoyo para galeras, para tractores, para diversas cosas, ahorita no lo tenemos.

"Sin embargo, nosotros como confederados, como organizados ante la unión ganadera, el tianguis sí se va a realizar (probablemente este mes) y este trae apoyos que salen de nuestras mismas aportaciones que hace cada ganadero cuando factura, porque cuando se presenta a la ganadera a facturar, una cantidad pequeña, cinco pesos, se va a la unión, todo ese dinero se va utilizando, juntando y viene en apoyos en el tianguis ganadero", detalló Juan Diego Ayala.

Por su parte, el presidente de la "Asociación Ganadera San José del Carmen", Julio Hernández Gutiérrez, manifestó que de esas aportaciones que hacen los ganaderos, también cinco pesos por cada animal que facturen, le llega al Ayuntamiento, aunque se los hace llegar el estado mediante algún rubro.

Los dirigentes ganaderos plantearon que mientras había subsidio del Gobierno federal, "en los tianguis ganaderos daban apoyos muy buenos, porque conjugaban apoyos de la federación y del estado y de lo que nosotros aportábamos, ahora ya no van a ser tan sustanciosos como otros años, nada más van a ser apoyos y programas financiados por nuestros ahorros del gremio".

También existía un programa que se llamaba ´peso a peso´, que consistía en que si el Gobierno federal aportaba cierta cantidad, el estado otorgaba otra parte similar, pero al quitar López Obrador los fideicomisos eso se terminó.

Julio Gutiérrez, agregó que probablemente el Gobierno federal tenga otras intenciones y otra manera de ayudar a los productores, pues al eliminar los fideicomisos, ya deben tener planeado otro método de como ayudar a quienes recibían esos apoyos. "A lo mejor va a facilitar el sistema de créditos para comprar equipo, vaquillas, terrenos, probablemente haya un poco más de libertad, porque el Gobierno federal ofreció que va a ser directo el apoyo y esperemos que así sea; suena bien, pero concretamente ahorita no hay nada".

AFECTACIONES

En cuanto a las inundaciones en la zona rural, los representantes ganaderos explicaron que por el momento no tienen reporte de ganado ahogado, lo que sí hay son terrenos inundados y esto traerá sus consecuencias.

"Mientras siga lloviendo el agua está fresca, el problema se presenta después de que pasa la inundación porque el pasto queda agrio, el agua se estanca, sale el sol, se calienta y se pudre, y es cuando se presenta una infección en los animales que se llama estomatitis vesicular, es un virus que adelgaza el ganado y si no lo curas se muere. Le afecta la lengua", explicó el dirigente Juan Diego Ayala.

"De todas formas, ahorita la afectación mayor es que el ganado adelgaza, porque cuando está lloviendo no come. La producción lechera se mantiene, pero el problema son los caminos, tienen que buscar vías alternas o ingeniársela para poder traer la leche a la zona urbana para los queseros", puntualizó.

Con información de Presencia MX