Por errores en FGE, PAN piden comparescencia de Verónica Hernández

XALAPA, VER.- Ante los más recientes errores de la Fiscalía General del Estado (FGE), la fracción del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, solicitará la comparecencia de la titular Verónica Hernández Giadáns.

En conferencia de prensa, el comité estatal que encabeza Federico Salomón Molina, junto con la secretaria general y senadora Indira Rosales San Román, adelantó que es necesario que se revise el trabajo de la titular de la FGE.

Los que motiva su propuesta, dijo, fue la más reciente detención de Jesús Antonio N, quien fue señalado como presunto asesino de Yessenía Mollinedo y Sheila García, acribilladas el 9 de mayo, quien horas después de su detención se le liberó con un simple, usted disculpe.

"A presaron a un Antonio de Jesús Antonio N que dijeron que no era, lo que significa que se está haciendo un trabajo vergonzoso de parte de la Fiscalía. Lo sentimos, usted no era."

Otro caso que generó escándalo, afirmó la panista, es el de Marlon Botas, presunto feminicida de la joven Monse Bendimes, que salió a los medios el 16 de mayo a querer negociar con la Fiscalía y a la fecha no han logrado detenerlo.

El último caso, enlisto, fue el de Viridiana Moreno, que se reportó como desaparecida el 18 de mayo, y que a pesar de las manifestaciones no han confirmado si los restos encontrados en las playas de Chachalacas son de la joven de 31 años.

"Lo que me parece sumamente grave, y que debemos exigir respuesta del gobernador, que da a entender que si sabía (de su paradero). Estaba resguardada, sin embargo, ya fue localizada."

Es por lo anterior, que se pedirá la presentación de la Fiscal General del Estado, "y de ser necesario se pedirá su remoción, porque necesitamos justicia y no podemos aceptar casos sin resolver"Comentó que primordial que rinda cuentas, pues los problemas no sólo se resuelven despidiendo a alguien, "no creo que tenga nada de malo el que asista la Fiscal, que nos explique el status de cada caso, y más si encontraron los restos ya no hay nada que reguardar".

Cuestionada por el frente de diputados locales que salieron a defender a la Fiscal, el líder del PAN, Federico Salomón, lamento el papel de los legisladores que respaldan a Verónica Giadáns.

"Es de vergüenza la actitud que asumen cuando hay una relatoría de las porquerías que hacen. No podemos seguir solapando estas actitudes".

mb