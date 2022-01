Por cuidar a su esposo enfermo Romana no se vacuno contra covid

Romana Fernández Sosa estuvo internada un mes en el Hospital de Especialidades 14 del IMSS, ubicado en la avenida Cuauhtémoc del puerto de Veracruz, por padecer covid; no tenía ninguna dosis de la vacuna porque el día que le tocaba recibirlas no pudo asistir a recibirla.

Pese a que Romana fue uno de los primeros sectores de la población que le tocó aplicarse la vacuna contra el virus SARS-CoV2, por tener 55 años, no pudo adquirir la dosis porque se encontraba cuidando a su esposo en el hospital, quien se encontraba internado por complicaciones con la diabetes que padece.

"El doctor nos comentó que ella estaba muy grave, en cualquier momento ella podría desmayarse, porque ya estaba muy fatigada, cansada. Era un dolor en la espalda que ella ya no aguantaba", dijo Samuel Rodríguez su hijo.

A finales de julio presentó señales que alertaron a la familia del contagio, debido a la sintomatología grave que padeció decidieron llevarla con un doctor particular. El doctor les sugirió que lo mejor para su salud era internarla y el 2 de agosto ingresó al hospital.

En mayo del 2021 el sector de la población de 50 a 59 años del puerto de Veracruz fue inmunizado con la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el covid-19, mientras que la segunda dosis fue al siguiente mes.

En aquellas fechas Romana estuvo cuidando a su esposo, ya que se encontraba internado por padecer pie diabético, por lo que estaba al pendiente de sus cuidados y ambos no pudieron vacunarse.

En el hospital Romana adquirió el virus, al igual que su esposo, no obstante, él fue asintomático.

"Fue a raíz que estuvo en contacto en el hospital, mi papá estuvo internado un mes. Cuando estaba la pandemia. Ella me decía: no puedo salir a desayunar porque hay código rojo, no podía bajar el ascensor ni las escales porque cerraban el segundo piso", contó Samuel.

Romana seguía todos los protocolos para evitar el contagio como el lavado de manos constante, el uso de cubrebocas y gel antibacterial, ya que temía contagiarse, pues padece diabetes y problemas pulmonares.

Una dura recuperación

Samuel tuvo que regresarse desde Monterrey, donde vivía, para cuidar a sus padres, pues durante todo el mes que su mamá estuvo hospitalizada la tuvieron que intubar cuatro veces, debido a que cada vez se le dificultaba respirar.

"Estuvo 39 días (internada), a finales de agosto le hicieron la traqueotomía, porque me comentaron los doctores que ella ya había sido cuatro veces entubada, entonces llega un momento en que la pueden lastimar", relató.

Al salir del hospital siguió con la traqueotomía y su oxigenación era de cinco mililitros por segundo, el estado en el que se encontraba Romana continuaba delicado, pues tenía que enfrentarse a las secuelas de la covid.

No podía moverse, su hijo la mantenía en constante observación. La recuperación fue lenta, para caminar tenía que utilizar andadera, ya que se fatigaba a la hora de realizar esfuerzos.

Hace una semana le quitaron la traqueotomía, actualmente se encuentra estable, con ligeros dolores musculares debido al tiempo que estuvo convaleciente.

"Me comentaron que la vacuna puede ser en este momento, estamos viendo la manera que se la ponga (la vacuna) ella y mi papá", comentó Samuel.

Además de las consecuencias de salud que les provocó la covid-19, también los gastos económicos jugaron un papel importante.

Desde que la diagnosticaron positivo a covid hasta el último momento de su recuperación los gastos alcanzaron un promedio de 60 mil pesos en cuatro meses.

Entre medicamentos, consultas y después pagar un médico particular para que le retiraran la traqueotomía.

Vacunación disminuye riesgo por complicaciones covid

La Secretaría de Salud informó que la vacunación contra la covid ayuda a reducir las complicaciones, por lo que sigue alentando a los ciudadanos a vacunarse.

Aunque tras la llegada de la cepa Omicrón los contagios en el estado comenzaron a aumentar, el nivel de ocupación hospitalaria es bajo, aseguró El Secretario de Salud de estado de Veracruz, Roberto Ramos Alor.

Según lo señalado por Ramos Alor hasta el momento la ocupación hospitalaria en el estado es de entre 10 y 20 por ciento, así como no tiene registró de alguna muerte por esta variante.

A inicios del año el país llevaba un total de 89.1 millones de personas vacunadas con al menos una dosis, según la Secretaría de Salud.

Mientras que los que cuentan con las dos dosis fueron un total de 72 millones 849 mil 124 personas, lo que representa 89 por ciento mexicanos.

En tanto que, en el estado de Veracruz el delegado de programas de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que hasta el mes de noviembre se tenía el 70 por ciento de veracruzanos inmunizados con las dos dosis.

El 30 por ciento restante que no se vacunó fue debido a que no pudieron acudir a los módulos, porque no quisieron vacunarse o como lo fue el caso de Romana porque estaban padeciendo una enfermedad.