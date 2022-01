Por contaminar, suspenden a crematorios en el sur de la entidad

Coatzacoalcos, Ver.- Tres crematorios de la zona sur, dos de ellos en Coatzacoalcos, fueron suspendidos de forma temporal por autoridades estatales, debido a que infringieron normas sanitarias y de cuidado al medio ambiente, ello ha obligado a las funerarias de la ciudad a trasladar los cuerpos de las personas fallecidas por covid-19 a crematorios de otros municipios como Tierra Blanca.

La situación cada vez es más grave tanto para las funerarias como para familiares de los fallecidos, pues en Coatzacoalcos las cifras de muertos por coronavirus continúa en aumento.

El problema se agudiza, señaló Gerardo Hermes encargado de Funeraria “La Paz”, porque ya no pueden trasladar los cadáveres al municipio de Acayucan.

Cabe destacar que en ese municipio también fue cerrado el crematorio y en la ciudad ya no se pueden sepultar a los fallecidos por la cepa.

“Nos complica más la situación porque estamos obligados a buscar nuevas alternativas; y ya llevamos tres días que estamos viajando hasta Tierra Blanca con los cuerpos para hacer la cremación. Imagínate nos hacemos tres horas en ir, esperamos tres horas en lo que creman los cuerpos y otras tres horas de regreso, son nueve horas por el servicio”, afirmó el encargado de la funeraria.

Esto también representa un incremento en el costo de las cremaciones para las familias pues hay mayor gasto por los traslados.

“Yo últimamente estoy negando el servicio porque es muy cansado ir a retirar el cuerpo, tenerlo una noche como cinco horas y después viajar nueve horas hasta Tierra Blanca”, expresó.

Al corte del 13 de julio, de la Secretaría de Salud confirmó 243 defunciones por covid-19 en el antiguo Puerto México, sin embargo, el funerario señaló que la cantidad de muertos es mayor pues aseguró que en un mes se han incinerado más de 30 personas dentro de la ciudad, por lo que solicitó la intervención de las autoridades para resolver este serio problema.

“A mí me estaban hablando para ir por cuerpos y cuando yo marcó a las funerarias de allá, espero a que me asignen horarios para moverme, por eso opte por ya no brindar más el servicio”, finalizó.

