Por capricho de Síndico sigue tomado palacio de Jamapa

El síndico único de Jamapa, Julio César Sosa Villalbazo, exigió como “capricho” la renuncia del personal de confianza del ayuntamiento, denunció la presidenta municipal, Florisel Ríos Delfín.

Además, la alcaldesa acusó que a pesar de cumplir la exigencia de reinstalación de tres empleadas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), continúa la "toma" del palacio municipal por parte del Sosa Villalbazo y personal afín a él.

Reveló que el Síndico le demandó el cese de la Tesorera Municipal, el Contralor Municipal, el Secretario del ayuntamiento y el esposo de la alcaldesa como titular del DIF.

“Lo que me piden ahora es que despida a cinco personas y no puedo acceder a caprichos, son cosas que el síndico quiere desde hace tiempo, quiere que corra a la tesorera, al secretario del Ayuntamiento, al titular de Contraloría y al director de Obras Públicas, y yo no le puedo dar todo lo que me está pidiendo”.

Aseguró que Sosa Villalbazo paga 500 pesos a los manifestantes por mantener cerrado el edificio del ayuntamiento, y a la vez añadió que contra el Síndico pesa una petición de juicio de procedencia y una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“No puedo permitir que el síndico me haga una toma cuando tenga un berrinche, ya es la segunda vez que ocurre y creo que hay ingobernabilidad”.

Por lo anterior, pidió la intervención del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para "destrabar" el conflicto, el cual obstruye la celebración de sesiones de Cabildo.

“Vengo a hablar con el secretario de Gobierno para que me ayude en esa cuestión, sería una ingobernabilidad si cediera a todo lo que me están pidiendo”, añadió en entrevista en Xalapa

Explicó que ante la toma de las instalaciones, los trabajadores despachan en la Casa de Cultura, lo cual general atrasos para los contribuyentes en el caso del pago de obligaciones.

“El viernes llegamos a acuerdos; a mí ni me convenía porque era la reinstalación de las personas que había pedido pero con tal de acabar con esta problemática llegamos a la reinstalación, pagarles lo que me piden, ya habíamos llegado a un acuerdo, pero le hicieron una llamada al síndico y les dijo que era una mentira”.